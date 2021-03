Dončićeva strelska rapsodija: izenačil klubski rekord (VIDEO)

Moštvo Dallasa je v gosteh zlahka prišlo do zmage proti Portlandu s 132 : 92. Ob tem je v slabih 30 minutah (v zadnji četrtini ni igral) blestel37 točkam je dodal 7 skokov in 4 podaje. Posebej natančen je bil pri metu za tri (8/9), skupno pa 13/19. Dončić je s 37 točkami izenačil klubski rekord po treh četrtinah, dvakrat je 37 točk po treh delih igre dosegel tudiŽe v nedeljo zvečer po našem času sta igrali še obe preostali ekipi s slovenskima košarkarjema, a tako(bolečine v križu) za Miami kot tudiza Denver ob tesnih porazih nista stopila na igrišče. Miami je po podaljšku izgubil proti Indiani s 109 : 106, Denver pa proti New Orleansu s 113 : 108.