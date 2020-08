Dončića spremljajo tesni porazi

Dončić in Dallasovi soigralci še niso zmagali v nadaljevanju lige NBA. FOTO: Ashley Landis/USA Today Sports

V izenačenih tekmah pogorijo

Od leta 2016 so košarkarji Dallasa čakali na 22. uvrstitev v končnico lige NBA v zgodovini kluba, 16. v tem tisočletju. Toda ko so si končno zagotovili mesto med najboljšo osmerico v zahodni konferenci, ni nihče niti pomislil, da bi proslavljal. Že pred nadaljevanjem prekinjenega prvenstva je bilo namreč jasno, da jim lahko račune prekriža le teorija, za nameček pa praga niso prestopili po svoji zaslugi, ampak zaradi novega poraza Memphisa, ki jih ne more več dohiteti. Tudi Dallas ostaja brez zmage v Disneyjevem mehurčku kljub novi učinkoviti predstavi(40 točk, 11 asistenc in 8 skokov v 38 minutah igre) in(30 točk in 8 skokov). Tokrat je s 115:117 klonil proti Phoenixu, zadnjemu (13.) med zahodnimi moštvi, ki so se zbrala v Orlandu, kar bržkone že pomeni, da bo začetek izločilnih bojev pričakal na 7. mestu. Pred zadnjimi šestimi nastopi v rednem delu sezone je pri 58-odstotni uspešnosti (40:29), in ker je bila šestouvrščena Oklahoma City po včerajšnjih tekmah pri 63 odstotkih (41:24), se Teksašanom v prvem krogu končnice vse bolj nasmiha dvoboj z LA Clippers, najverjetnejšimi nosilci številka 2 v konferenci. Po prikazanem v minulih dneh pa si Mavericks nikakor ne smejo privoščiti prezgodnjega razmišljanja o možnih tekmecih v boju za naslov prvaka. Številne slabosti jih silijo k osredotočanju na lastno igro.Potem ko so dva večera poprej proti Houstonu zapravili lepo prednost – najvišja je znašala 14 točk, pred zadnjimi 45 sekundami rednega dela tekme pa +7 –, so proti Phoenixu vodili s 15 točkami naskoka (73:58). Toda tretjo četrtino so izgubili z 19:36 navzlic težavam z osebnimi napakami prvega strelca nasprotnega moštva(30 točk), ki je dokončno zapustil igro poldrugo minuto pred koncem tekme. Pobudo je medtem prevzel španski organizator igre(20 točk, 9 skokov in 7 asistenc) ter s soigralci izkoristil vsesplošen padec zbranosti v Dallasovih vrstah. Popustil je tudi Dončić, ki je do polčasa dosegel 23 točk, v tretjem delu pa 6, čeprav je na parketu prebil 10 minut in pol. Finiš dvoboja je še enkrat razkril labilnost košarkarjev iz Teksasa, ki so v zadnjih štirih sekundah poskusili priti do zmage z dvema metoma za tri točke. Prvič je bil nenatančen Porzingis, po napadalnem skoku pa še, ki je sicer zgrešil vseh osem poskusov z velike razdalje.Vprašanje je, ali bi bil Dončić ob komaj 19-odsotnem izkoristku košarkarjev Dallasa za tri točke (6:31, v drugem polčasu 1:18) boljši izbor. Za dve točki je sicer tokrat metal 11:17 (65 odstotkov), proste mete celo s 95-odstotno uspešnostjo (18:19), toda trojke mu še vedno ne gredo od rok. Proti Houstonu je bila njegova bera 1:9, tokrat 0:3, tako da je v Orlandu pri komaj osmih odstotkih. Za nameček še naprej kvari svoj učinek s številnimi izgubljenimi žogami, proti Phoenixu jih je zbral 6, v zadnjih dveh tekmah skupno 14. »Naš prvi cilj je bila uvrstitev v končnico. Toda če hočemo uspešno dokončati sezono, moramo zmagati v takšnih tekmah, zato se moramo začeti učiti iz svojih napak. Usodne so lahko že podrobnosti. Odločneje in bolj čvrsto bi morali začeti tretjo četrtino, zato upam, da smo dobili koristno lekcijo,« je po porazu poudaril Dončić. Dallasovi spodrsljaji pač niso naključni. V tej sezoni je odigral 12 dvobojev z manj kot tremi točkami končne razlike in izgubil kar desetkrat. V 24 tekmah s petimi točkami razlike je doživel 18 porazov, največ v celotni ligi NBA, v dvobojih s podaljški pa je njegova bera 1:4. To je vse prej kot dober obet pred začetkom končnice.