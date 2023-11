Dončić znova blestel, le korak mu je zmanjkal do trojnega dvojčka (VIDEO)

Košarkarsko moštvo Dallas Mavericks je zabeležilo peto zmago v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Na domačem parketu je s 124:118 strlo ekipo Charlotte Hornets. Dallas je bil posebej razpoložen v drugem delu dvoboja, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je dvoboj končal s 23 točkami, 12 skoki in devetimi podajami.

Dallas je obračun v dvorani American Airlines Center začel slabo, tudi Dončić je zgrešil prav vse mete in prvo četrtino končal brez točk. Ob polčasu so domači zaostajali za 12 točk, v drugem delu pa začeli topiti razliko. Zadnjo četrtino so tako začeli le še s točko zaostanka in se potem tudi na krilih slovenskega asa prebudili ter zabeležili peto zmago na šestih tekmah. Dončiću je do novega trojnega dvojčka zmanjkala ena podaja. Iz igre je metal 8/19, od tega je zadel le eno trojko iz devetih poskusov. Bolj natančen je bil s črte prostih metov (6/7), v zadnji četrtini pa dosegel 10 od skupno 23 točk.

Za Teksašane je 18 točk in 10 podaj dosegel Kyrie Irving, 18 točk je dodal tudi Grant Williams, 16 pa Tim Hardaway. S 15 točkami in 14 skoki se je izkazal tudi novinec Dereck Lively. V zadnji četrtini so na sceno stopili tudi mladci, ki jih je trener Dallasa Jason Kidd večkrat to sezono pohvalil za hitrejšo igro na parketu. »O tem smo govorili pred tekmo in mislim, da so to sporočilo slišali. Veliko metov smo zgrešili, to se dogaja, zmaga, grda, kot je, pa je še vseeno zmaga,« je dodal za spletno stran Mavericks.

Zaostaja le za prvaki

Dallas naslednji obračun čaka že v noči na torek, ko bo gostoval pri Orlando Magic, ki je pri vrhu vzhodne konference s štirimi zmagami po šestih tekmah. Dončić je s svojim moštvom z razmerjem 5-1 drugi na zahodu, zaostaja le za prvaki Denver Nuggets (6-1). Ti so tudi edini to sezono premagali teksaško ekipo.