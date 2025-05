Dončić že razmišlja o dopustu: »Mentalno izmučen sem od celotne sezone«

Velike sanje o zgodovinskem zasuku so se razblinile že ob prvi oviri. Košarkarji Los Angeles Lakers so pokazali, da v trenutni sestavi nimajo šampionskega karakterja, še manj kakovosti in izgubili serijo prvega kroga končnice proti Minnesoti z 1:4. Objektivnih razlogov za poraz Kalifornijcev je veliko, razloge za neuspeh na zadnji, 5. tekmi in poraz s 96:103 pa lahko iščejo le v svoji slačilnici. Minnesota je na široko odprla vrata, a Lakers niso znali narediti koraka čez prag.

V Los Angelesu je pred tekmo v zraku visela velika napetost, tribune niso bile tako energične kot sicer, J. J. Redick je z druženja z novinarji ob vprašanju glede taktike na četrti tekmi predčasno odvihral in pokazal, da mu ni do razprave s sedmo silo. Podoben obraz je kazalo njegovo moštvo, v prvem polčasu ni bilo čutiti prave energije, ki bi jo od domačega moštva, postavljenega pred zid, tudi pričakovali. Znova so se v igro prikradle nepotrebne napake, vsako dobro obrambno akcijo pa je izničil Rudy Gobert, s 27 točkami in 24 skoki prvi igralec tekme.

S težavo se je premikal po igrišču

V nasprotju z nedeljsko odlično košarkarsko partijo smo tokrat spremljali revijo napak na obeh straneh, le slabemu metu Minnesote se Los Angeles lahko zahvali, da je ob polčasu zaostajal le za 10 točk. Za nameček je Luka Dončić ob grdem prekršku začutil še bolečino v hrbtu in med polčasom prestal terapijo, s težavo se je premikal po igrišču.

Nato je sledil klik, ki ga je dvorana težko pričakovala: Dončiću se je odprlo, ob zadeti trojki je pozabil na bolečine, sledile so asistence (na koncu jih je zbral devet), meti v raketi in prosti meti, LA pa je bil pred zadnjo četrtino le še točko za Minnesoto. Gostje so imeli katastrofalen dan pri metu za tri, zadeli so le sedemkrat iz kar 47 poskusov (15 %), prvi zvezdnik Anthony Edwards se je ustavil pri 15 točkah. Nerazumljivo se je ustavil tudi napad Los Angelesa, čeprav je bil v tretji četrtini vroč, se je v zadnji Luka znova umaknil LeBronu Jamesu, ki tokrat ni imel svojega večera in je bil daleč od tega, da bi se znova prelevil v junaka. Dončić je v zadnji četrtini na koš vrgel le trikrat …

»Žalosten sem, ni se izšlo, kot smo si želeli, čestitke Minnesoti, bila je boljša. Veliko stvari še lahko naredim boljše, vsi se lahko izboljšamo, to bo dolgo poletje in veselim se, da bomo priprave opravili skupaj ter se bolje spoznali. Mentalno izmučen sem od celotne sezone, zdaj bom imel čas, da vse skupaj v miru predelam,« na druženju z novinarji Luka ni bil preveč poklapan.

Po lanskem pohodu v finale lige se je letos za Dončića sezona končala mesec in pol prej, že 1. maja se je poslovil od tekmovalne košarke za to pomlad. Pred njim je zanimivo poletje, slovenski navijači upajo, da tudi v reprezentančnem dresu na eurobasketu, preden se povsem posveti prvi polni sezoni v dresu LA Lakers. Za aktualno bo zaradi kadrovskih rošad sredi februarja še dobil »odpustek«, v naslednji bo dovolj dober le naslov prvaka.