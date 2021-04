Dončić z Dallasom zmagal v New Yorku (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so ponoči v ligi NBA premagali New York z 99 : 86.je k zmagi prispeval 26 točk, 8 skokov in 7 podaj. Pri zmagovalcih je 15 točk dodal, po 14 painV vrstah New Yorka je bil z 20 točkami najučinkovitejšiOdločitev o zmagovalcu v Madison Square Gardnu je padla v zadnjem delu, ki ga je Dallas začel s tremi točkami prednosti, povedel za 10, dobre tri minute pred koncem pa je Dončić najprej dosegel trojko, nato pa dodal koš z 90 : 75. S 26. zmago v sezoni Dallas ohranja sedmo mesto na zahodu, mesto za položaji, ki vodijo neposredno v končnico.Že danes ponoči Dallas čaka gostovanje v Washingtonu. Dragićev Miami bo na Floridi gostil Cleveland.