Dončić vodi proti Jokiću z 2:1

Gostovanje košarkarjev Dallasa v Denverju je ponudilo priložnost za soočenje dveh lovcev na izjemne dosežke, Luke Dončića in njegovega priložnostnega soigralca na nedavni tekmi All-Star NBA Nikole Jokića. Srb je bil s 26 točkami, 11 asistencami in 8 skoki nekoliko bližje svojemu desetemu trojnemu dvojčku v sezoni kot slovenski as devetemu z 21 točkami, 12 asistencami in 5 skoki. Na koncu pa je bilo najpomembnejše, da je s 116:103 prepričljivo zmagala Dončićeva zasedba, ki v medsebojnih dvobojih sezone vodi proti lanskemu finalistu zahodne konference z 2:1. »Odlično smo opravili delo v napadu, a tudi v obrambi. Po uvodnem zaostanku z 0:10 smo se pobrali in v nadaljevanju tekme prikazali boljšo košarko kot Denver,« je po uspešnem nastopu ocenil Luka Dončić, ki je metal za dve točki 4:6, za tri 3:10 in proste mete 4:6 v 33 minutah igre. Tako kot Kristaps Porzingis je konec prejšnjega tedna izpustil gostovanje v Oklahoma Cityju, saj jima je trener Rick Carlisle namenil počitek zaradi nevarnosti poškodb ob ostrem ritmu tekem, kar se je obrestovalo predvsem Latvijcu. Ob vrnitvi na delovno mesto se je namreč izkazal s 25 točkami in izkoristil kar pet od sedmih poskusov za tri točke. Med odsotnostjo obeh glavnih asov so se prebudili tudi drugi člani teksaške zasedbe in prispevali lep delež k 11. zmagi v zadnjih 14 nastopih. Največjega je z 20 točkami pristavil branilec Josh Richardson, ki je moral po dvoboju z Denverjem 7. januarja ostati v karanteni v Koloradu v družbi Doriana Finney-Smitha in Jalna Brunsona. Ob vrnitvi na kraj neprijetnih spominov je trojica igrala v Dallasovi začetni peterki in skupaj dosegla 39 točk. »Ne bom lagal. Ob prihodu sem si brundal v brado, da mi nikakor ne diši nastanitev v istem hotelu, v katerem sem moral preživeti skoraj dva tedna v osamitvi. Zato pa sem toliko bolj vesel vrnitve v Teksas,« je zaupal Richardson, ki se vse bolj približuje pravemu tekmovalnemu ritmu. Na zadnjih dveh tekmah je zbral 47 točk in metal za tri točke 8:10. Srbski bojevnik »Čedalje bolj se zavedamo sposobnosti in nadarjenosti, s katerima se odlikuje naša letošnja zasedba. Januarja smo imeli črno obdobje, a zdaj prihajajo do izraza naše odlike. Vedno pravim: nikoli ne moreš pasti tako globoko, da ne bi mogel še bolj, in nikoli se ne moreš povzpeti dovolj visoko, da ne bi imel še nekaj rezerve. Danes smo vedeli, da je Denver moral na igrišče drugi večer zapored po zmagi v Memphisu, in znali smo unovčiti prednost,« je poudaril Kristaps Porzingis. Denverjev trener Michael Malone je medtem pohvalil Jokića, čigar nastop je bil vprašljiv zaradi načetega gležnja: »Vsakič, ko mu predlagam, da bi mu odmeril malo manj igralnih minut, me noče niti poslušati. Zato je danes igral 37 minut. Nikola noče razočarati rojakov. Srbi so žilavi in noče dobiti slovesa, da ni pravi bojevnik.« Priložnost za dokazovanje je dobil tudi Vlatko Čančar in med dvema krajšima epizodama ob koncu uvodne in zadnje četrtine prebil na parketu šest minut. V tem času je enkrat zgrešil za tri točke in ujel eno odbito žogo. Doslej je bil v tej sezoni dejaven na 21 od 38 Denverjevih tekmah, v seštevku je igral 128 minut in dosegel 30 točk, največ 8 ob zmagi v Chicagu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: