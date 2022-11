Dončić tretji igralec v zgodovini NBA, ki mu je uspelo tole

Košarkarji Dallasa so na sedmi tekmi sezone dosegli četrto zmago. Tokrat so doma premagali Utah Jazz s 103 : 100, Luka Dončić je še na sedmi tekmi zapovrstjo dosegel vsaj 30 točk. Tokrat je v 35 minutah zbral 33 točk, 11 podaj in 5 skokov (žal je izgubil tudi 5 žog).

Dončić je s tokratnim točkovnim izkupičkom postal tretji igralec v zgodovini NBA, ki je na prvih sedmih tekmah dosegel vsaj 30 točk, obenem pa prvi po Wiltu Chamberlainu iz sezone 1962/63. Kot piše ESPN, je nazadnje šest tekem z vsaj 30 točkami nanizal Michael Jordan v sezoni 1986/87. »Ne vem. Trudim se dobiti tekme. Mislim, da sem danes odigral eno svojih najboljših tekem. Nisem preveč igral na silo in sem delil žogo,« je dejal Dončića po tekmi.

»Mislim, da je nekaj posebnega, ko govoriš o Michaelu in Wiltu. To je redkost. Mi ga gledamo vsak dan, kar je precej fino. Triindvajsetletnik, ki je na takšni ravni. To samo kaže osredotočenost, ki jo ima. Nosi ekipo in jo postavlja v položaj, ko lahko zmaga,« je Dončića spet pohvalil trener Dallasa Jason Kidd.

Luka Dončić. FOTO: Kevin Jairaj, USA Today Sports

Hvalnice mu je namenil tudi stratega Utaha Will Hardy: »Njegov nadzor telesa, sama moč, obvladovanje žoge, njegova velikost, vse to ga dela za zelo zahtevnega tekmeca. Mislim, da vsak dan, ko ga gledaš igrati in pogledaš v zapisnik, je njegova statistika alarmantna, kar zadeva nasprotno ekipo.«

V ekipi Dallasa, ki je v tretji četrtini zaostajal za 15 točk, odločilni koš pa je dosegel Reggie Bullock (trojka 35 sekund pred koncem za 103 : 98), je Christian Wood ob 10 skokih zbral 21 točk, od tega 17 v drugem polčasu, Spencer Dinwiddie pa je dosegel 20 točk. Jordan Clarkson je pri gostih tekmo končal z 22 točkami.

Chicago je s 106 : 88 premagal Charlotte Hornets in ima pet zmag po devetih tekmah. Goran Dragić je dobro izkoristil igralni čas, saj je v 15 minutah dosegel 16 točk (met 6 : 9) ob 3 skokih in asistencah ter blokadi. Dragić je bil eden od šestih v ekipi, ki so dosegli dvomestno število točk, več od Dragića, 17, jih je dosegel le Javonte Green. Pri gostih je Kelly Oubre ml. tekmo končal s 24 točkami.

Luka Dončić. FOTO: Kevin Jairaj, USA Today Sports

Washington je v gosteh premagal Philadelphio s 121 : 111, pri čemer je Kristaps Porzingis za goste zbral 30 točk, Tyrese Maxey pa za domače 32. Cleveland je po podaljšku odpravil Boston s 114: 113, Darius Garland je za zmagovalce prispeval 29 točk in 12 podaj, eno točko več je pri poražencih dosegel Jaylen Brown.

Miami je na krilih 26 točk in 12 skokov Tylerja Herra s 110:107 premagal Sacramento, Atlanta je v gosteh odpravila New York s 112:99, Dejounte Murray je bil prvi mož tekme s 36 točkami.

Moštvo Los Angeles Clippers je v Houstonu zmagalo s 109 : 101, Paul George je bil prvi strelec tekme z 28 točkami. Milwaukee je še naprej brez poraza, tokrat je s 116 : 91 odpravil Detroit, Janis Adetokumbo je 32 točkam dodal 12 skokov.

San Antonio je doživel najhujši domači poraz v zgodovini kluba. S 143 : 100 je izgubil proti Torontu, pri katerem je Pascal Siakam v zgolj 28 minutah prišel do trojnega dvojčka (22 točk, 11 podaj in 10 skokov).

Memphis je v Portlandu zmagal s 111 : 106, Desmond Bane je bil najboljši pri zmagovalcih z 29 točkami, Anfernee Simons pa pri poraženih z 31. Lakersi pa so po podaljšku premagali New Orleans s 120 : 117, Anthony Davis je 20 točkam dodal 16 skokov pri domačih, pri katerih je sicer največ točk dosegel Lonnie Walker IV (28). Zion Williamson jih je dal 27 za goste.