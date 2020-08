Dončić tokrat navijač in glavni strelec

Zaradi svoje božanske nadarjenosti je Luka Dončić že pri 21 letih dosegel veliko več kot večina košarkarjev v celem življenju. Toda zaradi mladosti vseeno še vedno skoraj vsakodnevno doživi nekaj novega in po prvi tekmi (in prvem porazu) v končnici v ligi NBA je zanj prišla tudi prva zmaga. Dallas je ugnal LA Clippers s 127:114 in izenačil rezultat dvoboja do štirih zmag na 1:1 po scenariju, ki je bil za čudežnega Slovenca nekaj posebnega.



Ob drugem soočenju z 2. nosilcem zahodne konference je bil Dončić sicer znova prvo ime teksaškega moštva, saj je dosegel 28 točk (met za dve 4:10, za tri 4:7, prosti meti 8:12) ter dodal 8 skokov in 7 asistenc. Do lepega izkupička pa je prišel z najmanjšo vlogo med vsemi člani Dallasove začetne peterke, zaradi težav z osebnimi napakami je na parketu prebil zanj skromnih 28 minut. Tretjo si je prislužil tik pred koncem prvega polčasa, v katerem je bil z 22 točkami najzaslužnejši za vodstvo svojega moštva z 61:56, četrto pičlih 52 sekund po nadaljevanju tekme, peto že po 23 sekundah v zadnji četrtini, v kateri je igral le tri minute in 19 sekund, prispeval pa le dve točki in ostal brez enega samega skoka ali asistence. Iztržek je bil zanj kljub vsemu fantastičen, ne le zaradi zmage. V svojih prvih dveh tekmah v končnici lige NBA je v seštevku dosegel 70 točk, kar je druga najboljša bera za debitante v zgodovini tekmovanja. Več točk (75) je ob začetkih v izločilnih bojih dosegel le George Mikan, legenda moštva Minneapolis Lakers – leta 1949. Verjeti moraš, dokler je možno »Odločitve sodnikov so me spravile ob živce le za kakšnih 15 sekund, nato pa sem se začel zavedati, da lahko tudi s klopi pomagam soigralcem. Zato sem jih začel spodbujati na ves glas, ploskal in krilil z rokami. Ne brez razloga, saj so se naši fantje zares izkazali,« je pojasnil Luka Dončić po tem, ko je Dallas med njegovo odsotnostjo ohranil pravšnji ritem. V zadnjo četrtino je vstopil s prednostjo 13 točk in jo tudi ubranil, saj je imel dovolj razpoloženih mož. Latvijski center Kristaps Porzingis, še en debitant v končnici lige NBA, je dosegel 23 točk, branilec Tim Hardaway 17, zlata vreden pa je bil tudi prispevek teksaške klopi. Nadomestni organizator Trey Burke je primaknil 16 točk, branilec Seth Curry 15, srbski velikan Boban Marjanović pa 13 točk in 9 skokov v pičlih 10 minutah igre. Za nameček se je izkazala teksaška obramba. Kawhi Leonard je resda prišel do 35 točk in 10 skokov, zato pa ni mogel razviti svoje igre drugi velezvezdnik LA Clippers, Paul George, ki do polčasa ni dosegel niti ene točke, v nadaljevanju pa jih je zbral 14 ob zelo slabem metu iz igre 4:17.



Dallas se je v tej sezoni petkrat srečal z LA Clippers in tokrat je le dočakal prvo zmago. In če bo ohranil bojevito držo, zagotovo ni zadnja. »Za prvo Dallasovo uvrstitev v drugi krog končnice po šampionskem letu 2011 potrebujemo še tri zmage. Prepričan sem, da jih lahko dosežemo, čeprav so LA Clippers favoriti dvoboja. Vsakega spopada se bomo lotili s prepričanjem, da ga lahko dobimo, o tem ni dvoma. Če si ne zaupaš in ne verjameš v svoje moštvo, si niti ne zaslužiš biti tukaj. Verjeti moraš, dokler je možno,« se opogumlja Luka Dončić.