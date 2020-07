Dončić si zasluži tudi pretirane pohvale

Ob slovesu od pripravljalnih tekem pred drevišnjim nadaljevanjem lige NBA sta bila na delu tudi najboljša slovenska košarkarja. Goran Dragić je ob porazu Miamija z Memphisom s 110:128 zbral 9 točk (za dve 3:5, za tri 1:5, prosti meti 0:2) ter po en skok in asistenco, Luka Dončić pa se je razveselil Dallasove zmage nad Philadelphio s 118:115 po podaljšku prav v zadnjem ogrevalnem dvoboju za 22 moštev, ki so se zbrala v Disneyjevem kompleksu na Floridi. Zdaj lahko upa, da se bo tudi od končnice poslovil med zadnjimi.



Miami je imel v treh pripravljalnih dvobojih neprijetno krivuljo. V Orlandu je uvodoma iztržil zmago nad Sacramentom, nato tesno klonil proti Utahu in slednjič še prepričljivo proti Memphisu. Dallas je proti nekoliko težjim tekmecem ubral drugačno pot, po zmagi nad vodilno zasedbo zahodne konference LA Lakers je izgubil z Indiano (5. na vzhodu) in za konec premagal Philadelphio (6. med vzhodnjaki). Rezultati minulega tedna vendarle ne povedo veliko. Pripravljalne tekme (Američani jim rečejo scrimmage) z zelo prilagojenimi taktičnimi scenariji in igralnimi minutažami že od nekdaj največ razkrijejo trenerjem nastopajočih moštev, nato pridejo na vrsto igralci in šele kot zadnji gledalci. Ti vidijo predvsem celoto, ne pa številnih podrobnosti, ki pred pomembnejšimi nastopi zanimajo strokovnjake.



Dončić je bil vnovič udarni mož Dallasa. Igral je 26 minut, dosegel 23 točk (za dve 8:11, za tri 1:5, prosti meti 4:6) ter dodal 7 skokov in 6 asistenc. Najbolj se mu je približal Kristaps Porzingis s 17 točkami in 12 skoki, medtem ko je bil pri Philadelphii najnevarnejši krilni košarkar Tobias Harris z 28 točkami in 11 skoki. Ljubljančan se je v duhu sodobnega časa vendarle najbolj znašel v središču pozornosti, ko se je pri reševanju žoge iz avta v zadnjem hipu ognil pomični televizijski kameri, ki bi ga sicer z vso silo udarila v glavo. »Nisem je videl do zadnje sekunde. Počutil sem se kot v filmu Matrica,« je ohranil vedro držo mladi Dallasov zvezdnik, njegovim soigralcem in trenerju Ricku Carlislu pa ni bilo toliko do šale. Dončić je bil namreč v tej sezoni že prevečkrat poškodovan, da bi jo lahko zdaj skupil na tako bizaren način in pred odločilnim obdobjem v prvenstvu. Kot Magic Bird? Kako pomemben je za svoje moštvo, pričajo tudi besede dveh uglednih ameriških televizijskih komentatorjev. Nekdanji odlični branilec Mark Jackson meni: »Dallas je trenutno sedmi v zahodni konferenci in se bo ob začetku končnice očitno poskušal ogniti obema moštvoma iz Los Angelesa, vendar bo zelo zahtevna ovira za slehernega tekmeca. Luka je namreč absolutna superzvezda, nekakšna kombinacija Larryja Birda in Magica Johnsona. Zasluži si sleherno pohvalo, pa naj zveni še tako pretirana. Pripravljen bo od prvega dneva in nato bo še dvigal raven svoje igre, za nameček pa ga je zelo zabavno gledati.«

Jeff Van Gundy, nekoč trener New Yorka in Houstona, dodaja: »Če bo ostalo pri tem vrstnem redu na zahodu, se Dallasu obeta dvoboj z LA Clippers, ki imajo po mojem mnenju najdaljše moštvo v ligi NBA ter v glavnih vlogah odlična Kawhija Leonarda in Paula Georgea. Toda če imaš v svojih vrstah Dončića, pričakuješ, da bo dominanten od prvega dneva in LA Clippers bi lahko bili pravi test zanj. Tako je dober, da je lahko upravičeno samozavesten, ne glede na to, kdo je na drugi strani igrišča.«

V nadaljevanju rednega dela lige NBA bo vsako moštvo odigralo po osem tekem, po katerih bodo znani vsi udeleženci končnice in pari izločilnih bojev. Drevi se bodo pomerili New Orleans – Utah in LA Lakers – Clippers, v noči na soboto po slovenskem času pa bo Dončić prvič po 11. marcu stopil na sceno v pravem dvoboju s Houstonom. Dan pozneje se bosta v mini slovenskem derbiju spopadla Denver in Dallas, zasedbi ​Vlatka Čančarja in Gorana Dragića.