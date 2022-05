Dončić še ni rekel zadnje, poglejte, kako je blestel v Dallasu (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks podaljšal nastop v finalu zahodne konference proti Golden State Warriors vsaj še za eno tekmo. V boju na štiri zmage je Dallas na četrti tekmi prišel do prve zmage v finalu (119:109), s katero so Teksašani zaostanek znižali na 1:3. Peta tekma bo v noči na petek v San Franciscu.

Dončić je bil spet prvi igralec domače ekipe v Teksasu in je zgolj za eno podajo zgrešil trojni dvojček. V 38 minutah je k zmagi prispeval 30 točk, 14 skokov, devet podaj, po dve blokadi in ukradeni žogi, izgubil pa je tri žoge.

Tokrat je imel 23-letni Slovenec obilo pomoči tudi pri soigralcih. Dorian Finney-Smith (23 točk), Reggie Bullock (18) in Maxi Kleber (13) so zadeli več kot polovico svojih metov, tudi s črte za tri, Jalen Brunson je dodal 15 točk. Skupno so domači igralci zadeli 20 od 43 poskusov za tri točke.

Medtem pa pri Golden Statu še posebej začetna peterica okoli prvega zvezdnika Stephena Curryja ni imela dobrega dne. Curry je zbral 20 točk, Jonathan Kuminga 17 in Andrew Wiggins 13.

Bizarna zamuda

Ob polčasu je prišlo do bizarne 16-minutne zamude, ker je ob močnem deževju zunaj puščala streha dvorane American Airlines Center. Kapljalo je vsaj na dveh mestih, na klop Golden Stata in na tribuno z gledalci.

Ne glede na zamudo so do konca tretje četrtine Mavericks vodili že za 29 točk. Ko je Dallas v zadnji četrtini nekoliko prezgodaj zadihal, so gosti tri minute do konca tekme zaostanek znižali na osem točk. Vendar pa so domači košarkarji ohranili mirno roko in zadržali prednost do konca ter izsilili vsaj še peto tekmo.

Statiska jim ni v prid

Golden State ima zdaj namreč v noči s četrtka na petek po srednjeevropskem času v svoji dvorani v San Franciscu naslednjo priložnost, da se uvrsti v veliki finale lige NBA. V finalu vzhoda sta ekipi Miami Heat in Boston Celtics poravnani na 2:2 v zmagah.

Statistika pa ne govori v prid ekipe iz Dallasa v boju za finale, saj se še nikoli v 75-letni zgodovini lige NBA ni zgodilo, da bi katero od moštev v končnici zapravilo prednost s 3:0, ki so si jo priigrali bojevniki po prvih treh tekmah dvoboja. Le trem od 146 ekip v takšnem zaostanku je uspelo sploh izsiliti odločilno sedmo tekmo.