Dončić se je vrnil z zmago: Prsi so me še vedno pekle (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so premagali Oklahomo City s 95 : 86. Luka Dončić je dosegel 14 točk, 10 podaj in 9 skokov. Po 15 točk sta dosegla Tim Hardaway in Marquese Chriss.

Domači so v prvem delu povedli za šest točk, a je Dallas že v drugi tretjini ušel na 49 : 34. V tretjem delu so se približali na 63 : 60, v zadnjem, kjer je prednost Dallasa več ali manj znašala 10 točk in več, pa so se 41 sekund pred koncem prišli na 90 : 86. V končnici je nato Maxi Kleber po podaji Dončića najprej zadel trojko, zmago gostov pa je s prostima metoma potrdil Hardaway.

V seriji gostovanj Dončića že danes čaka obračun z Denverjem in Vlatkom Čančarjem v Koloradu. Velja omeniti še tekmo med Bostonom in Orlandom, ki so jo s 116 : 111 dobili prvi, Jaylen Brown pa je za zmagovalce dosegel kar 50 točk. Vnovič so bili uspešni tudi Lakersi, ki so s 108 : 103 premagali Minnesoto, LeBron James pa je za zmagovalce dosegel 26 točk.