Dončić se je vrnil in blestel, a NBA govori o tej potezi (VIDEO)

Košarkarji Utah Jazz so po tesni domači zmagi s 100 : 99 v dvoboju z ekipo Dallas Mavericks skupni izid v zmagah v prvem krogu končnice zahodnega dela severnoameriške lige NBA izenačili na 2 : 2. Prvič po poškodbi je v tej seriji zaigral slovenski zvezdnik Luka Dončić in v 34 minutah za goste dosegel 30 točk, 10 skokov in štiri podaje.

»Zelo sem bil vznemirjen. Pogrešal sem košarko in tekme,« je Dončić povedal najprej po tekmi, na kateri je zaigral prvič po 10. aprilu. Čeprav so ga ves čas zelo dobro pokrivali, pa je zmogel dvojni dvojček in iz igre metal 21 : 11. V zaključku izenačene tekme je najprej zadel iz skoka za dve točki, potem pa je s trojko 39 sekund pred koncem Dallas povedel v vodstvo s 99 : 95. Tedaj je že kazalo, da bo s soigralci v domače mesto, kjer bo peta tekma v noči na torek po slovenskem času (3.30), odpotoval s prednostjo s 3 : 1, a se je končnica razpletla v prid igralcev iz olimpijskega mesta leta 2002.

Najprej je Dončiću s trojko takoj odgovoril Donovan Mitchell, potem pa je Dwight Powell za Dallas zgrešil oba prosta meta. Hrvaški zvezdnik Bojan Bogdanović, ki je ob 12 točkah, štirih skokih in dveh podajah opravil izjemno delo v obrambi, je v zaključku pokrival Dončića skupaj s Francozom Rudyjem Gobertom. Ta je nato z zabijanjem postavil končni izid, Dončić v zadnjem napadu gostov ob Bogdanoviću in Gobertu ni prišel v položaj za met, podal je do Spencerja Dinwiddieja, ki pa je bil v poskusu trojke daleč od uspeha.

Dragić tik pred izpadom

Na vzhodnem delu so bili Brooklyn Nets doma poraženi, igralci Boston Celtics so zmagali s 109 : 103 ter povedli s 3 : 0 v zmagah. Brooklyn Gorana Dragića, kjer je nekdanji slovenski kapetan za gostitelje v devetih minutah zgrešil edini met iz igre ter imel po en skok in podajo ter dve izgubljeni žogi, tako le še en poraz loči od izpada iz končnice.