Dončić se bolje izogiba udarcem

V prejšnji sezoni so košarkarji Washingtona zasedli šele 24. mesto v celotni ligi NBA, a so prekosili Dallas tako na domačem parketu kot v gosteh. Teksašani so jih zato ob novem soočenju vzeli zelo resno, še posebej ker jih je dan prej izučil poraz v New Orleansu z 21 točkami razlike. To velja tudi za Luko Dončića. Odkupil se je za slabo predstavo v Louisiani, s soigralci pa nadomestil odsotnost Kyrieja Irvinga.

Ob gladki zmagi s 130:117 je Ljubljančan dosegel 26 točk kljub ne ravno imenitnemu metu iz igre 7:18 (za tri 4:11), dodal pa še 10 asistenc in 7 skokov. Igral je zgolj 32 minut, kar je povsem zadostovalo. Imel je namreč dovolj razpoloženih soborcev. Tim Hardaway je prispeval 31 točk (za tri 7:11) in napovedal resno kandidaturo za najboljšega šestega košarkarja sezone, Derrick Jones je pristavil 20 točk, Dereck Lively 17, Seth Curry 15 …

Pri takšni učinkovitosti se moštvu niti ni poznalo, da je nastopilo brez Irvinga, ki mu je trener Jason Kidd namenil prost večer zaradi vnetja stopala. Washingtonu ni bilo v veliko pomoč, da je imel osem mož z dvomestnim strelskim učinkom. Z 22 točkami je izstopal krilo Kyle Kuzma, a upoštevati moramo, da je lani nasul Dallasu 66 točk v dveh dvobojih.

Potrdili zrelost

»Tokrat nismo imeli težav, saj so Luka in drugi fantje vzpostavili pravi ritem. S tem so potrdili svojo košarkarsko zrelost,« je ocenil Jason Kidd, prepričan, da njegovo moštvo uspešno žanje sadove hitrejše igre. Če je bilo v prejšnji sezoni šele 28. v ligi NBA po številu posesti žoge, ga zdaj najdemo na 14. mestu, nekaj časa je bilo celo na petem. Tako se zmanjšuje tudi možnost za ostro ali celo grobo pokrivanje Dončića, ki je lani doživel precej več trdih pristankov na parketu.

»To je pomembno, saj košarkar vedno potegne krajši konec v bitki z lesom. Vsi vemo, da se Luka dobro znajde pri postavljenih akcijah, zdaj dokazuje, da zna igrati tudi hitreje. Tako se pogosto ogne podvajanju tekmečeve obrambe ter številnim neprijetnim udarcem in modricam. Hkrati je bolj svež v zadnjih četrtinah dvobojev in še ni izpustil niti enega nastopa,« je zadovoljen trener Dallasa.