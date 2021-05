Dončić s trojnim dvojčkom vodil Dallas do zmage

Ekipa Dallas Mavericks je v NBA doma premagala Washington Wizards s 125 : 124, Luka Dončić je za zmago v 39 minutah dosegel trojni dvojček z 31 točkami, 20 podajami (in eno samo izgubljeno žogo) in 12 skoki. Dorian Finney-Smith je s trojko 9,3 sekunde pred koncem dosegel zadnji odločilni koš, podal mu je prav Dončić. Ta je 1,3 sekunde pred koncem ujel še žogo po zgrešenem metu tekmecev in s tem poskrbel za slavje domačih.



Na preostalih dveh tekmah s slovenskima košarkarjema ni bilo tako dramatično v zaključku. Miami Heat je s 124 : 107 zmagal v Clevelandu, moštvo Denver Nuggets pa je s 110 : 104 premagalo Los Angeles Clippers.



Goran Dragić je v igro vstopil s klopi Miamija in v 29 minutah dosegel 9 točk, 7 podaj in 5 skokov, Vlatko Čančar pa za Denver ni igral.

