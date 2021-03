Dončić s 33. trojnim dvojčkom kariere popeljal Dallas do zmage

Slovenski košarkarski zvezdnikje Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA po zaostanku proti San Antonio Spurs popeljal do zmage s 115:104, še četrte v nizu. Dončić je ob blesteči predstavi dosegel 33. trojni dvojček kariere z 22 točkami ter po 12 skoki in podajami. Izkazal se je tudi Latvijecz 28 točkami.Dončić je dosegel osmi trojni dvojček to sezono, njegovi Mavericks pa so po premoru nadaljevali tam, kjer so ostali - z zmago. Zanje je bila to še četrta zaporedna, skupno pa 11. na zadnjih 14 tekmah.Le deset igralcev v zgodovini lige NBA je v karieri nabralo več trojnih dvojčkov, kot jih ima sredi tretje sezone v karieri Dončić.je k zmagi dodal 12 točk,11,pa deset.