Dončić prvič premagal Dragićev Miami (VIDEO)

Spet postavil nov rekord

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallas Mavericks na peti tekmi prvič v ligi NBA premagal moštvo Miami Heat, za katerega igra še en Slovenec Goran Dragić. Moštvo iz Teksasa je bilo od podprvakov minule sezone boljše s 93:83, Dončić pa je prispeval 27 točk, 15 skokov in sedem podaj. Dragić je za vročico dosegel deset točk. Enaindvajsetletni košarkar Dallasa je stotič v ligi NBA presegel mejo 20 točk, prvič pa je kot član Mavericks premagal Dragićev Miami. Dončić in Dragić sta se tretjič neposredno pomerila na parketu, dvakrat je bil pred današnjim obračunom uspešnejši izkušenejši Ljubljančan.Tokrat je bila zgodba drugačna, saj Miami nikakor ni našel pravega ritma v napadu in na peti tekmi zabeležil še tretji poraz. Razglašen je bil predvsem prvi zvezdnik ekipe, ki je v slabih 27 minutah dosegel le dve točki (0-6 iz igre).Nekoliko bolje je šlo od rok Dragiću, ki je v slabih 29 minutah dosegel deset točk, zadel pa je tri od 11 metov iz igre. Zgrešil je vseh šest metov za tri, v statistiko pa vpisal še pet skokov in sedem podaj.Pri gostih v prvem polčasu ni bilo razpoloženih košarkarjev, po 24 minutah se je namreč Miami ustavil pri vsega 31 točkah. Dallas prav tako ni blestel, a je do večje razlike prišel z delnim izidom 13:2 ob koncu druge četrtine (46:31).Vodstvo 15 točk po polčasu so nato na Dončićevih krilih v tretji četrtini povišali na 20. Miami je v zadnji četrtini, ko v igri ni bilo Dončiča, razpolovil prednost domačih, zato je moral Rick Carlisle na parket znova poslati mladega Ljubljančana, ki je nato Dallasovo barko na peti tekmi relativno mirno krmaril do druge zmage v sezoni.Dončić je odigral dobrih 35 minut, dvoboj pa je sklenil z devetimi zadetimi meti iz 22 poskusov (3-10 za tri, prosti meti 6-9). Vpisal je tudi eno blokado, po zaslugi 15 skokov pa zabeležil prvi dvojni dvojček v tretji sezoni prek luže. Odkar igra za Dallas je bil Dončić še na 38. tekmi hkrati najboljši strelec, podajalec in skakalec svoje ekipe, kar je izenačen rekord franšize, ki ga je imel pred tem sam v lasti Dirk Nowitzki.