Dončić prevzel krivdo: Ta poraz prevzamem nase

Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi konferenčnega finala proti Minnesota Timberwolves zapravili prvo zaključno žogico za uvrstitev v veliki finale severnoameriške lige NBA. Minnesota je bila boljša s 105:100. Slovenski as pri Dallasu Luka Dončić je dosegel trojni dvojček z 28 točkami, 15 skoki in 10 podajami, a ni bil pri pravem metu.

Dallas je v zadnjo četrtino tekme vstopil z zaostankom petih točk (73:78) in nato v prvi polovici četrtine trikrat izenačil, pri 90:89 pa celo povedel. A je Minnesota za razliko od prvih treh tekem serije, ko je vsakič izgubila po vodstvu pet minut pred koncem tekme, tokrat bila bolj zbrana ekipa v zaključku tekme.

Na drugi strani so domačini v zadnjih minutah izgubili preveč žog in bili premalo natančni. Tudi sicer na tekmi niso imeli strelskega večera. Kot ekipa so bili uspešni pri 42 odstotkov metov iz igre, na drugi strani je Minnesota zadela skoraj 53 odstotkov svojih metov.

Slabša predstava

Dončić je bil uspešen pri sedmih metih iz 21 poskusov, prav tako tretjinsko uspešen iz igre je bil drugi strelec Dallasa Kyrie Irving, ki je dosegel 16 točk. Največ pomoči sta tokrat prejela od Jadena Hardyja, ki je v zgolj 12 minutah s klopi dosegel 13 točk.

Po slabši strelski predstavi je 25-letni Ljubljančan prevzel odgovornost za poraz. »Ta poraz prevzamem nase. Moramo igrati bolje. Bilo je tesno na koncu, ampak mi enostavno nismo našli pravih odgovorov. Oni so zmagali nocoj, mi pa se zdaj moramo osredotočiti na naslednjo tekmo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Za Minnesoto sta bila ključna Anthony Edwards z 29 točkami, 10 skoki in devetimi podajami ter Karl Anthony Towns s 25 točkami. Slednji je kar 20 točk dosegel v drugem polčasu, izkazal se je tudi v ključnih trenutkih zadnje četrtine. Tako je 2:54 minute pred koncem zadel že svoj drugi met za tri točke v dobrih dveh minutah za vodstvo Minnesote z 98:92.

Tudi Edwards je tokrat pokazal boljšo igro v ključnih minutah. Med drugim je po nizu petih zaporednih točk Dallasa 40 sekund pred koncem zadel pomemben met za povečanje vodstva na 102:97.

Rudy Gobert in Luka Dončić FOTO: Via Reuters Con

»Vsekakor nisem želel doživeti metle v tej seriji. Doslej v treh končnicah še nikoli nisem bil del ekipe, s katero je nasprotnik pometel. Dodatno so me podžgale tudi kritične besede domače publike. Danes smo res prikazali kakovostno predstavo,« je po tekmi dejal Edwards.

Zapravljena priložnost

Dončić je sicer 13 sekund pred koncem zadel met za tri točke pod prekrškom in tako ohranil nekaj upanja za Dallas, a je nato zgrešil prosti met, Minnesota pa je tekmo nato varno pripeljala do konca.

Gosti so kar 30 svojih točk dosegla po izgubljenih žogah Dallasa, dvakrat več od domačinov. Pri Dallasu se je poznala tudi odsotnost mladega centra Derecka Livelyja, ki je tekmo izpustil po udarcu v glavo na preteklem dvoboju, saj je predvsem Towns tokrat imel veliko več prostora v napadu.

Dallas bo z Dončićem imel novo priložnost za uvrstitev v veliki finale na peti tekmi serije v Minnesoti, ki bo na sporedu ob 2.30 v petek po slovenskem času.