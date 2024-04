Dončić pred prvo oviro v končnici

Luka Dončić se je leta 2022 že podpisal pod nastop v finalu zahodne konference, pa vendar se je letos z Dallasom znašel v zanj neznanih vodah. Teksašani končnico začenjajo kot najbolj vroče moštvo v ligi in čeprav so na papirju šele 5. nosilci zahodne konference, se z razigranima Lukom in Kyriejem Irvingom ne želi srečati nihče. Dallas najprej čakajo Los Angeles Clippers. »Kaj je letos drugače? Zdaj imamo v ekipi Kyrieja Irvinga,« je bil jasen slovenski zvezdnik. Prvi dvoboj bodo v mestu angelov odigrali ob evropskim navijačem prijaznih 21.30 v nedeljo.

Z granitno obrambo, ne toliko z napadom, je Dallas postal najbolj vroča ekipa v ligi NBA, na zadnjih dveh tekmah pred končnico so vsi nosilci igre dobili premor in serijo z Los Angeles Clippers začenjajo spočiti in zdravi. Dallas na dvoboje z manj slovitim moštvom iz Los Angelesa ne vežejo lepi spomini. V zaporednih letih 2020 in 2021 so se srečali v prvem krogu končnice, obakrat je bil Dončić izvrsten, Kawhi Leonard na drugi strani pa še nekoliko boljši in ekipa iz Teksasa je ostala praznih rok. Tudi dvoboje v rednem delu sezone so Clippers dobili z 2:1, a so se zadnjič pomerili decembra, ko je bil Dallas precej drugačna (slabša) ekipa, kot je danes, zato ne nosijo posebne teže.

Če bo Leonard zdrav, mučijo ga bolečine v kolenu, se nam obeta dvoboj velikanov z Dončićem, oba sodita med deset najboljših igralcev v ligi. In kako Luka pričakuje končnico? »Imamo izvrstno moštvo, imamo Kyrieja Irvinga, to je drugače. Med seboj si zaupamo, veže nas neverjeten kolektivni duh. LA ima neverjetno talentirano ekipo, vsaka tekma bo boj do zadnjega atoma moči. A verjamem v nas in naše možnosti,« je Dončić optimističen glede razpleta serije, v kateri se niti stavnice ne morejo odločiti, kdo naj bi bil favorit za napredovanje.

Z Luko rad v strelskem jarku

Glede končnega razpleta bo marsikaj odvisno od iger Irvinga. »Dolgo je trajalo, da sem se vrnil na to raven, da sem uspel znova priti v položaj, ko smo z ekipo konkurenčni vsem. V tem času sem energijo usmeril v to, da sem postal še boljši. Z Luko sva se ujela in razvila odnos, ko drug drugemu lahko zabrusiva tudi kakšno ostro besedo, pa naju to le dodatno motivira. Saj vidite, kako povezani smo na igrišču. Vesel sem, da delim strelski jarek s človekom, ki se ne boji izprazniti celotnega nabojnika, ko je to potrebno,« je Kyrie v svojem slogu, z nekoliko čudno in v teh časih ne ravno taktno metaforo opisal, kako je igrati z Dončićem.

Ne le Irving, prednost Dallasa v primerjavi s sezonama 2020 in 2021 bi morala biti tudi hitra igra. »Nekaj dodatnih dni počitka je prišlo kot naročenih, spočil sem si glavo. Zdaj je tu končnica, zame so te tekme zelo, zelo zabavne in komaj čakam, da se začne zares. Nikoli ne veš, kdaj boš spet v končnici, zato je treba na vsaki tekmi uživati vseh 48 minut,« je pod napoved serije črto potegnil Dončić. Morda 48 minut ne bo dovolj, morda bo potrebnih sedem tekem, za Dallas je pomembno le, da bodo tudi po 5. maju še vedno v igri za naslov prvaka v najmočnejši ligi na svetu.