Dončić postavil svoj nov mejnik, a je bilo premalo (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so v domači dvorani na tretji tekmi prvega kroga končnice izgubili proti moštvu Los Angeles Clippers s 118 : 108 in vodijo zdaj v zmagah 2 : 1. Najboljši posameznik na tekmi je bils 44 točkami. Odigral je 39 minut in v tem času vpisal še 9 skokov in 9 podaj. S 44 točkami je dosegel svoj najboljši točkovni izkupiček v končnici. Najboljši pri gostujoči zasedbi iz Los Angelesa je bils 36 točkami,je dodal 29 točk.Tudi četrta tekma prvega kroga končnice bo v Dallasu. V naslednji krog bojev za prvaka lige NBA bo napredovala ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage.Atlanta je na tretji tekmi prvega kroga končnice v vzhodni konferenci premagala New York s 105 :94 in zdaj vodi z 2:1 v zmagah. Košarkarji Bostona so dobili tretjo tekmo končnice s 125 : 119 in so zmanjšali zaostanek za Brooklynom, ki vodi z 2 : 1 v zmagah. Za Boston jedosegel 50 točk.