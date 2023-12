Dončić podrl nov rekord, zdaj je v tem najboljši v zgodovini NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je onkraj luže v dresu Dallas Mavericks pokazal novo blestečo predstavo. Na tekmi proti Utah Jazz je v zgolj treh četrtinah zbral 40 točk, 11 skokov in deset podaj ter popeljal Dallas do zmage s 147:97. In ne le to, prvič je v severnoameriški ligi NBA dosegel trojni dvojček že ob polčasu.

Skupno je Dončić s svojim že 60. trojnim dvojčkom v karieri prehitel slovitega Larryja Birda in zasedel deveto mesto na večni lestvici. A Slovenec je 60 trojnih dvojčkov dosegel na 349 tekmah redne sezone. Bird jih je potreboval 897.

»To je precej neverjetno,« je po tekmi dejal Dončić, ki je prvič nosil tanek naglavni trak le nekaj dni po tem, ko je prvič postal oče hčerki Gabrieli. »Ne vem, kaj naj rečem, iskreno. Vsi vemo, kdo je bil Larry Bird, zato je ta dosežek res zelo poseben.«

Dončić je imel pred zadnjimi 90 sekundami druge četrtine 29 točk, devet skokov in devet asistenc. Zgrabil je odbito žogo pri 1:11 po zgrešenem prostem metu Keonteja Georgea. 59 sekund pred koncem je poslal podajo Derecku Livelyju II, čigar zabijanje je prineslo njegovo deseto podajo.

»Zavedel sem se statističnih podatkov tik pred polčasom, zato sem si želel dopolniti statistiko,« je priznal Dončić po tekmi.

S statističnimi podatki za igralce v realnem času, prikazanimi na video zaslonih dvorane American Airlines Center, je množica spremljala Dončićev napredek in vzklikala po Livelyjevem zabijanju. To je bil prvi trojni dvojček s 25 točkami v prvem polčasu v zgodovini lige NBA.

Dosegli zmago s skoraj najvišjo razliko

Prednost Dallasa z 52 točkami v zadnjih minutah je bila ena točka manj od rekorda kluba iz novembra 2014 pri zmagi nad Philadelphio (123:70).

Štiriindvajsetletni Slovenec je zadel 14 od 25 metov iz igre, šest od 12 za tri točke. Skupno je odigral 32 minut, pri čemer je zadnjo četrtino presedel na klopi.

Kyrie Irving je k zmagi dodal 26 točk. Mavericks so izgubili prejšnji dve tekmi, obe doma, ko so pogrešali enega od svojih zvezdnikov: Dončića (petek proti Memphisu, rojstvo otroka) in Irvinga (sobota proti Oklahoma Cityju, poškodba stopala).

Pri jazzerjih je bil najboljši Ochai Agbaji z 21 točkami. Utah je igral brez najboljših strelcev Laurija Markkanena in Jordana Clarksona. Markkanen, tudi prvi skakalec Utaha, ima poškodbo stegenske mišice in je izpustil šest zaporednih tekem. Clarkson je že četrtič v petih tekmah izpadel zaradi poškodbe.

Obe ekipi sta sicer že prejšnji teden izpadli iz boja za uvrstitev na medsezonski turnir NBA v Las Vegasu.

Naslednja tekma Dallas čaka v petek zvečer, ko bo gostoval pri Portlandu.