Dončić po poškodbi neustavljiv

Luka Dončić je v blestel ob gostujoči zmagi Dallasa proti Houstonu s 113 : 100 ter prišel do prvega trojnega dvojčka v sezoni. Na koncu se je ustavil pri 33 točkah, 16 skokih in 11 podajah. Zanesljive zmage se je z Miamijem razveselil tudi Goran Dragić.



Dončić se je vrnil na parket po rahli poškodbi stegenske mišice in ni igral dan prej proti Chicagu. Poraz noč prej je bil boleč, z Dončićem na čelu pa so košarkarji Dallasa ugnali divizijskega tekmeca ter zabeležili tretjo zmago v sedmih tekmah.



Ob polčasu je Dallas vodil za 12 točk. Toda Houston, pri katerem je bil najboljši strelec Christian Wood s 23 točkami, 21 pa jih je dodal James Harden, je že v tretji četrtini izenačil na 85 : 85. Po delnem izidu 25 : 10 pa je bilo upov domačih konec.



Poleg Dončića je do 30 točk prišel še Tim Hardaway ml. (11/14 iz igre, 8/10 za tri). Dobro sta sodelovala tudi Dončić in center Willie Cauley-Stein (15 točk). Luka je zadel 12 od 25 metov iz igre, od tega tri trojke iz 10 poskusov. Nezgrešljiv je bil s črte prostih metov (6/6), z njim na igrišču pa je Dallas napravil razliko 28 točk, čeprav je Luka izgubil kar osem žog. Tudi Miami do tretje zmage Z Dragićem na parketu pa je Miami v vsega 22 minutah napravil razliko 20 točk. Tekmo je končal s sedmimi točkami (3/7 iz igre). Podelil je še sedem podaj in dobro vodil svoje moštvo na poti do zanesljive zmage proti Oklahomi s 118 : 90. Miami ima tri zmage in tri poraze. Bam Adebayo je dosegel 20 točk, iz igre je zgrešil le en met (8/9). Sledila sta mu Kanadčan Kelly Olynyk z 19 točkami (5/7 za tri) in tokrat precej boljši Jimmy Butler z 18. Pri gostih je bil najboljši strelec Shai Gilgeous-Alexander s prav tako 18 točkami.