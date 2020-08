Dončić na svoji prvi tekmi končnice nasul 42 točk (VIDEO)

Slovenski košarkarski čudežni dečekje začel pisati še eno poglavje v svoji karieri: odigral je svojo prvo tekmo končnice v ligi NBA. In za kakšen izkupiček je poskrbel ob tej priložnosti? Dosegel je 42 točk, sedem skokov, devet podaj ter tri ukradene žoge. A vseeno je po tekmi zmajeval z glavo. Dallas je s 110 : 118 izgubil proti ekipi Los Angeles Clippers, Dončić pa je v statistiko vpisal tudi 11 izgubljenih žog.Dončić je odigral 38 minut in je bil najboljši posameznik na obračunu proti drugi najboljši ekipi na zahodu. Iz igre je metal 13 : 21, za tri točke 2 : 6, natančen pa je bil v prostih metih (14 : 15).Impresiven je točkovni izkupiček 21-letnega Ljubljančana, saj je 42 točk rekord. Dončić je prvi košarkar v ligi NBA, ki je na svoji prvi karierni tekmi v končnicah nasul toliko točk.Pri moštvu Los Angeles Clippers je izstopalz 29 točkami in 12 skoki. Clilppersi so dobili dodaten zagon, ko je Dončićev soigralecmoral zapustiti parket zaradi dosojene druge tehnične napake na začetku drugega polčasa.