Dončić na rojstni dan ni ponovil trojnega dvojčka kot proti Dallasu, a poglejte njegovo trojko v zadnji stotinki (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu prišli do nove zmage s 111:102 proti ekipi Minnesota Timberwolves.

Slovenski as Luka Dončić je vpisal 21 točk, 13 skokov in pet podaj. Denver Nuggets, kjer zaradi poškodbe še ni nared Vlatko Čančar, pa so izgubili na gostovanju pri Milwaukee Bucks s 112:121.

Dončić ni imel svojega dne v metu iz igre

Jezerniki so doma proti Minnesoti vpisali četrto zaporedno zmago in 36. v sezoni. Slovenski zvezdnik Dončić tokrat ni ponovil trojnega dvojčka iz prejšnje tekme proti svoji nekdanji ekipi Dallas Mavericks, je pa vpisal dvojni dvojček s točkami in skoki.

Dončić ni imel svojega dne v metu iz igre, zadel je le en met iz devetih poskusov za tri točke, skupno je iz igre metal 6:20. Svoje sta za Lakers dodala LeBron James in Austin Reaves. James je končal s 33 točkami, 17 skoki in šestimi podajami, Reaves mu je pomagal s 23 točkami.

Pri volkovih je bil s 25 točkami najuspešnejši Terrence Shannon ml., 18 točk je pristavil Anthony Edwards, 15 pa Jaden McDaniels.