Poglejte, kako se je Dončić ogreval za novi izjemni večer (VIDEO)

Slovenski košarkarski asje bil v pretekli noči v ligi NBA znova mož odločitve. Z metom za tri točke v zadnji sekundi tekme je Dallasu priigral zmago proti ekipi Boston Celtics s 110 : 107.Dončić s svojo igro v najmočnejši košarkarski ligi na svetu premika mejnike, pri komaj 21 letih pa se uveljavlja tudi kot igralec za odločilne trenutke. Tokrat je v zadnjih dvajsetih sekundah tekme zadel kar dva meta za tri točke.Potem ko je Boston v zadnji četrtini preobrnil zaostanek 11 točk in povedel, je Dončić 15,3 sekunde pred koncem tekme sprva zadel za vodstvo s 107 : 105. Po izenačujočem košuza Boston pa je žogo znova vzel v svoje roke in z metom z več kot osmih metrov postavil končni izid.Tekmo je Dončić končal z 31 točkami ob metu 6 : 8 iz razdalje. Dodal je še deset skokov in osem podaj. Največ pomoči mu je ob odsotnosti latvijskega velikanaz 22 točkami nudilNa drugi strani je bilvodilni strelec Bostona z 29 točkami.Dallas je z drugo zaporedno zmago zdaj znova na 50-odstotnem izkupičku zmag v letošnji sezoni. Ima 15 zmag ter prav toliko porazov in je tako na devetem mestu v vzhodni konferenci.Dončić se je takole ogreval na izjemen večer, s soigralci so poplesavali na igrišču in očitno je tudi to pripomoglo k izjemni predstavi.