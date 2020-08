Dončić navdušil in ostal samokritičen

Kdo bi vedel, ali Luko Dončića in Gorana Dragića življenje v nepredušno zaprtem mehurčku lige NBA navdihuje zaradi prijetnih spominov iz leta 2017, ko sta preživela dva meseca v slovenski reprezentanci na poti do osvojitve zlate kolajne na EP. Toda v Orlandu igrata, kot da bi jima dolgotrajna osamitev bolj ustrezala kot drugim košarkarjem. Tokrat sta oba zablestela na isti večer in se, kar je najpomembnejše, veselila zmage svojih moštev. Košarkarji Dallasa so v prvih dveh nastopih po nadaljevanju prvenstva okusili dva tesna poraza s Houstonom in Phoenixom, ki sta jim načela moralo. Napetost je bila očitna tudi med dvobojem s Sacramentom, šele 13. zasedbo v zahodni konferenci, saj so zaostajali domala vso tekmo, izkoristili le 36,7 odstotka vseh metov iz igre (za tri 9:41) in izgubili 17 žog. V prelomnih trenutkih pa so le dvignili raven igre in z zmago s 114:110 po podaljšku ostali edini v ligi NBA, ki v tej sezoni še niso klonili v treh zaporednih nastopih. Imeli so učinkovito začetno peterko, v kateri so štirje možje dosegli vsaj 16 točk, center Kristaps Porzingis in branilec Tim Hardaway po 22, vnovič pa je prednjačil Luka Dončić. V igri je prebil 44 minut, največ med vsemi, in jih bogato izrabil. Dosegel je 34 točk (met za dve 10:18, za tri 2:6, prosti meti 8:11), dodal pa 12 asistenc (resda ob 6 izgubljenih žogah) in kar 20 skokov, dva več od njegovega dotedanjega rekorda z gostovanja v New Orleansu 3. decembra lani. Ljubljančan se je s tem dosežkom vpisal v letopise, saj je pri 21 letih in 158 dneh starosti postal najmlajši v zgodovini lige NBA, ki je pričakal konec tekme z več kot 30 točkami, 20+ skoki in 10+ asistencami. Prejšnji rekorder je bil legendarni Oscar Robertson s 23 leti in 12 dnevi. »Potrebovali smo nekaj takšnega. Resda smo prikazali eno od najslabših predstav doslej, toda pomembno je, da smo zmagali. Igro moramo čim prej pozabiti, ponosen pa sem, kako smo se odzvali v zadnjih minutah rednega dela tekme in podaljšku, čeprav je moral Kristaps na klop s šestimi osebnimi napakami,« je samokritično ocenil Dončić po svojem 16. trojnem dvojčku v sezoni in 23. v karieri. Sacramento je bil že trikrat njegova žrtev, prav tolikokrat Golden State, na njegovem skupnem seznamu pa najdemo 15 moštev, torej polovico lige NBA. Edina s trojnimi dvojčki proti vsem 30 klubom sta LeBron James (LA Lakers) in Russell Westbrook (Houston). Dragić z zvitim gležnjem Če upoštevamo stanje na lestvicah in še marsikaj, je Miami ugnal precej težjega tekmeca. S 112:106 je prekosil Boston, ki je v vzhodni konferenci na tretjem mestu, torej tik pred floridsko vročico. Ob prvih dveh soočenjih so zmagali Kelti, s 17 šampionskimi naslovi najuspešnejši ustroj v zgodovini elitne ameriške lige, v tretjem poskusu pa se je sreča nasmehnila Dragićevi druščini, čeprav ni mogla računati na svojega prvega strelca Jimmyja Butlerja, ki ima poškodovan gleženj. Tudi ljubljanski as si je tik pred koncem dvoboja zvil skočni sklep in moral iz igre, a je do tedaj odlično opravil svoje delo. Z 20 točkami (za dve 5:7, za tri 1:5, prosti meti 7:7) je bil tretji Miamijev strelec za branilcem Duncanom Robinsonom in krilnim centrom Bamom Adebayom (oba po 21), v 28 minutah pa je dodal še 3 skoke, 3 asistence in 2 dobljeni žogi. Njegov skupni strelski učinek v treh tekmah v Orlandu je 58 točk, v povprečju 19,3, dobro vest pa je dobil tudi po lepi zmagi. Zdravniški pregled je potrdil, da njegova poškodba ni hujša.