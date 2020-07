Dončić med najboljšimi in z njim Porzingis

Med nizanjem pripravljalnih nastopov pred nadaljevanjem 74. sezone lige NBA košarkarji Dallasa odštevajo ure do prvega uradnega dvoboja po štirih mesecih in pol prisilnega premora; njihov prvi tekmec bo Houston zadnji dan julija. Luka Dončić hkrati pričakuje razglasitev najboljših igralcev sezone, ob kateri bodo upoštevali le dosedanje predstave, ne pa tudi zadnjih osmih krogov v Orlandu. Tudi letos je v igri za eno od lovorik.



Ljubljančana so lani izbrali za najboljšega novinca prvenstva, zato po svoje zveni nenavadno, da ga letos uvrščajo med košarkarje, ki so najbolj napredovali. A lansko statistiko (21,2 točke z 42,7-odstotnim metom iz igre, 7,8 skoka in 6 asistenc na tekmo) je izboljšal do povprečja 28,7 točke s 46,1-odstotnim metom, 9,3 skoka in 8,5 asistence, tako da ga najdemo na 6. mestu med najboljšimi strelci lige in na četrtem med podajalci. Še pomembnejše pa je, da je Dallas v dosedanjih 67 tekmah dosegel sedem zmag več (40) kot lani v 82 nastopih. Dončića večina ameriških medijev vidi na 3. mestu med kandidati za Bostonovim krilom Brandonom Ingramom in Miamijevim centrom Bamom Adebayom, soigralcem Gorana Dragića, ki je to priznanje prejel pred šestimi leti kot član Phoenixa. Sredi naslednje sezone pa so ga delodajalci poslali na Florido, kjer je ohranil visoko igralno raven tudi pri zdajšnjih 34 letih.



Dončić je star šele 21 let, torej toliko kot Dragić, ko je odigral edino sezono (2007/08) v dresu Uniona Olimpije. Zato ga v Dallasu (še) ne obremenjujejo z osvajanjem trofej, trenerju Ricku Carlislu gredo težko iz ust tudi primerjave z Dirkom Nowitzkim, najboljšim košarkarjem v zgodovini teksaškega kluba. V Orlandu je vendarle za hip klonil pred težo novinarskih vprašanj. Dirk miren, Luka glasen »Podobna sta si po neizmerni želji po zmagovanju in da bi bila čim boljša soigralca. Oba sta rojeni vodji, a na različna načina. Dirk je opravljal svoje poslanstvo v mirnem slogu, Luka je bolj energičen in glasnejši. Ne nazadnje je organizator igre in ima veliko pogosteje žogo, zato mora nenehno usmerjati moštvo pri napadalnih akcijah. In ne pozabimo, ko se najboljši ženejo na vso moč, jim drugi sledijo tako na treningih kot na tekmah,« meni izkušeni strateg, ki je v igralskih dneh, leta 1986, okusil šampionsko zmagoslavje v dresu Bostona.



Nowitzki je leta 2011 prinesel Dallasu edino lovoriko doslej in kar 15 sezon tekmoval v končnici, v letih 2001–2016 se mu je izmuznila le enkrat. Aduta zdajšnjega moštva, Dončić in polčetrto leto starejši Kristaps Porzingis (letos 19,2 točke in 9,5 skoka), še nista niti okusila izločilnih bojev. Prvo priložnost bosta dočakala letos v Orlandu, a s statistiko in trofejami obsedeni Američani ju imajo kljub vsemu zelo v čislih. Še več: številni ju uvrščajo med najboljše naveze sezone. Njun čas šele prihaja Konkurenca je letos resda okrnjena. Golden State je bil denimo prvak v letih 2015 in 2017-18 in vmes še dvakrat igral v velikem finalu, letos pa je pristal na zadnjem mestu md vsemi 30 moštvi. Stephen Curry je igral le na petih tekmah, njegov soborec Klay Thompson niti na eni, sicer bi v San Franciscu odmevala drugačna pesem, čeprav je klub izgubil še nekaj velemojstrov. Med drugimi Kevina Duranta, ki je v Brooklynu združil moči z odličnim dirigentom Kyriejem Irvingom, a na njun prvi skupni nastop še čakamo. Durant si še ni povsem zacelil ahilove tetive, ki si jo je strgal med lanskim finalom s Torontom, Irving pa je nastopil le v 20 dvobojih in konec februarja naznanil, da se je sezona zanj že končala zaradi operacije rame.



Večina ameriških medijev, v različnih vrstnih redih, uvršča med peterico najboljših navez Jamesa Hardna in Russlla Westbrooka iz Houstona, Kawhija Leonarda in Paula Georgea iz LA Clippers, Giannisa Antetokounmpa in Khrisa Middletona iz Milwaukeeja, LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa iz LA Lakers ter Dončića in Porzingisa, ki najpogosteje zasedeta 4. ali 5. mesto, čeprav sta zaradi zdravstvenih težav odigrala skupaj le 42 tekem. A njun čas šele prihaja.