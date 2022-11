Dončić kot nekoč veliki Chamberlain

Napovedi pred začetkom 77. sezone v ligi NBA so bile neusmiljene do košarkarjev Utaha, zaradi popolne prenove moštva so jih ameriški analitiki uvrščali povsem na dno. Toda gostovanje v Dallasu so pričakali z drugo najboljšo bero v zahodni konferenci (6:2), ob kateri se je zamislil tudi Luka Dončić in se lotil dela. Dosegel je 33 točk, dodal pa še 11 asistenc in 5 skokov, a si s soigralci oddahnil šele ob izteku igralnega časa in zmagi s 103:100. Tekmeci iz Salt Lake Cityja so namreč zgrešili met, s katerim bi lahko izsilili podaljšek.

Tesne končnice so očitno postale sodobna resničnost teksaške zasedbe. V prvih sedmih dvobojih je dosegla štiri zmage, a le eno z dvomestno prednostjo (proti Memphisu s 137:96), proti Phoenixu in New Orleansu je izgubila z dvema točkama razlike, proti Oklahoma Cityju po podaljšku. Ob vseh sedmih priložnostih je Dončić dosegel več kot 30 točk (največ 44 proti Orlandu), kar je zgodovinski dosežek. Zadnji, ki je začel sezono s sedmimi 30+ predstavami, je bil legendarni Wilt Chamberlain pred daljnimi 60 leti.

Lastnik neštetih rekordov v ligi NBA je v uvodu prvenstva 1962/63 kot član moštva San Francisco Warriors nanizal 23 zaporednih tekem v fantastičnem razponu med 37 in 72 točkami. V tem času je kar 14-krat prebil mejo 50 točk. Ustavil se je šele v 24. poskusu pri 29 točkah, nato pa nadaljeval z 61, 63 ... Zadnji, ki se je izkazal z vsaj 30 točkami v prvih šestih nastopih, je bil nepozabni Michael Jordan v sezoni 1986/87.

»Lepo je, ko me postavljajo ob bok takšnim velikanom košarke. Toda ne čutim potrebe, da bi sleherni večer dosegel toliko točk. Moj edini cilj na tekmi je zmaga. V moštvu imamo kar nekaj dobrih strelcev, ki pripravljeni čakajo dan, ko me bodo tekmeci poskušali ustaviti za vsako ceno in se jim bo ponudilo veliko praznega prostora,« je ocenil Luka Dončić po dvoboju z Utahom, med katerim je metal za dve točki 10:14, za tri 2:6 in proste mete 7:10 ter s povprečjem 36,1 točke prevzel vodstvo na razpredelnici najboljših strelcev. Za njim sta Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja (33,6) in Kevin Durant iz Brooklyna (32,5).

Uspešen tudi Dragić

Košarkarji Chicaga so medtem dosegli dva uspeha v dveh večerih in se z izkupičkom 5:4 povzpeli na 6. mesto v vzhodni konferenci. Po zmagi nad Brooklynom v gosteh so na domačem parketu ugnali Charlotte s 106:88, čeprav glavni zvezdniki moštva DeMar DeRozan (met iz igre 2:11), Zach LaVine (4:16) in Nikola Vučević (5:16) še zdaleč niso blesteli. Zato pa so igralci s klopi prekosili tekmečeve rezerviste z 49:28 tudi po zaslugi Gorana Dragića. V 15 minutah je prispeval 16 točk (za dve 4:5, za tri 2:4, prosti meti 2:2), kar je njegova najučinkovitejša predstava v sezoni, 3 skoke in 3 asistence. Po prvih devetih nastopih je njegovo povprečje 9,4 točke na tekmo, na igralno minuto pa 0,54 točke. Za primerjavo: Dončić dosega 0,99 točke na minuto, ki jo prebije na parketu.