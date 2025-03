Dončić je spisal zgodovino že po samo 8 tekmah za LA Lakerse

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v dresu Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA zabeležil še drugo zmago proti mestnim tekmecem Los Angeles Clippers. Šestindvajsetletni Ljubljančan je ob slavju s 108:102 dosegel 29 točk in podelil še devet asistenc.

»Nisem niti vedel, da smo drugi nosilci«

Za jezernike je bila to šesta zaporedna zmaga in 12. na zadnjih 14 tekmah. Po porazu Denverja (39:22) so zdaj z razmerjem zmag in porazov 38:21 skočili celo na drugo mesto zahodne konference. Na vrhu so Oklahoma City Thunder (49:10).

»Nisem niti vedel, da smo drugi nosilci. Iskreno pa je to dober položaj. Uvrstitvi na lestvici niti ne namenjam preveč pozornosti, gremo tekmo za tekmo, in trenutno je to zelo lep uspeh,« je po tekmi o drugem mestu na zahodu dejal Dončić. »Igral je fantastično. To sta tisti njegov zagon in tekmovalni duh, pa tudi notranji demoni, ki pridejo na površje ob tovrstnih tekmah. In za nas je sijajno, ko se to zgodi,« pa je Dončićevo predstavo pohvalil trener jezernikov JJ Redick.

Luka podaljšal niz trojk

Lakers so na današnjem obračunu vseskozi vodili in si do polčasa priigrali udobno prednost 13 točk. Sploh v prvi četrtini je blestel Dončić in jo končal z 12 točkami. S prvo zadeto trojko je niz z vsaj eno na tekmah rednega dela NBA podaljšal na 100 in postal šele peti igralec v zgodovini NBA, ki je dosegel takšen podvig. Rekorder je sicer Stephen Curry z 268.

Dončić je na parketu prebil največ časa med domačimi košarkarji v Crypto.com areni. V slabih 37 minutah je dosegel 29 točk, šest skokov in devet asistenc. Iz igre je zadel devet od 17 metov, od tega pet od 12 za tri točke. S črte prostih metov je bil dvotretjinsko natančen (6:9).

Drugi strelec ekipe je bil tokrat Dalton Knecht s klopi z 19 točkami, LeBron James je dodal 17 točk ob devetih asistencah. Dončić in James sta izgubila kar 14 od skupno 16 žog jezernikov. Štiridesetletnemu zvezdniku lige Jamesu sicer le še ena točka manjka do mejnika 50.000 točk v rednem delu (41.837) in končnici (8.162).

Dončića, Jamesa in soigralce naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bodo gostili New Orleans Pelicans.