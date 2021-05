Dončić izključen, Dallas blizu končnice (VIDEO)

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks, za katere igra tudi slovenski zvezdnik, so dosegli 40. zmago v sezoni severnoameriške lige NBA. Premagali so moštvo Cleveland Cavaliers v gosteh s 124 : 97 in so vse bliže neposredni uvrstitvi v končnico. Telički kljub Dončićevi izključitvi na začetku tretje četrtine niso imeli pretiranih težav s Clevelandom.Dončić je v 21:37 minute na parketu dosegel 15 točk in dodal po pet podaj ter skokov in vknjižil dve ukradeni žogi, preden je bil izključen zaradi namernega udarca v boju za položaj na parketu sMavericksi imajo po 40. zmagi v sezoni ob 28 porazih na petem mestu zmago prednosti pred Portlandom in dve naskoka pred ekipo Los Angeles Lakers v boju za peto in šesto mesto, ki vodita neposredno v končnico.