Dončić in Porzingis sta si že malo bliže

Kidd: Luka je razumel sporočilo

Izkušeni košarkarji zelo pogosto ne dajo veliko na javne pripravljalne nastope pred začetkom uradnih prvenstev, saj imajo premalo tekmovalnega naboja za njihov okus. Legendarnije nekoč celo cinično dejal, da so zgolj način za dodatno izžemanje navijačev, ki pogosto ne ločijo med ogrevalnimi in pravimi dvoboji. Trenerji pa imajo v pričakovanju nove sezone v ligi NBA zelo različne prijeme in tako je bilo tudi v Dallasu ob predstavitviv vlogi novega stratega& Co.Ob zmagi nad Utahom s 111:101 pred 15.841 gledalci na tribunah American Airlines Centra je Dallas pogrešal rednega člana začetne peterke v prejšnji sezoni, krilnega centra, ob tem še centrain novega branilca. Preostalim nosilcem igre je Kidd namenil močno zmanjšano minutažo: glavna zvezdnika moštva Dončić insta tako igrala zgolj v prvem polčasu, vsak po 16 minut. Ljubljančan je v tem času zbral 19 točk (met za dve 6:10, za tri 2:4, prosti meti 1:2), 6 skokov in 5 asistenc, Latvijec 7 točk, 4 skoke, 3 asistence in 2 blokadi. Gostje iz Salt Lake Cityja so se jim medtem postavili po robu brez sedmih od svojih devetih udarnih mož.V takšnih neizenačenih razmerah sta bila končni izid in statistika posameznikov še najmanj pomembna. Boljši poznavalci razmer so raje iskali odgovore v Kiddovih potezah. Vsaj na prvi pogled je bilo namreč opazno, da bo ostal zvest obljubi in da poskuša izboljšati sodelovanje med Dončićem in Porzingisom, ki v prejšnjih dveh sezonah ni bilo na želeni ravni. Za začetek sta oba dobro telesno pripravljena. Slovenski as je bil med igranjem za reprezentanco na olimpijskih igrah in kvalifikacijah pred njimi v stalnem pogonu in si ni nabral preveč odvečnih kilogramov, Porzingis pa je končno prestal obdobje velikih težav s poškodbami. Za nameček je pridobil nekaj koristne mišične mase in hitrosti pri bočnem gibanju, ki mu bo v pomoč pri defenzivnih nalogah, saj lani pri njih ni blestel.Dallasova asa sta proti Utahu hkrati vstopala v igro in jo tudi sočasno zapuščala, opazno pa je bilo tudi, da bo 221 cm visoki velikan odslej počel še marsikaj drugega kot raztezal tekmečevo obrambo z meti daleč od obroča. Po novem bo pogosteje igral v bližini koša in pokušal s srednje razdalje, s čimer bo nekoliko bolj posegal v območje Dončićevega delovanja, a Kidd pričakuje, da se bosta uspešno uskladila. »Naša igra mora biti uravnotežena. Ne bomo se zanašali le na natančnost pri metih od daleč, saj nam lahko obrne hrbet kadar koli sredi sezone ali med končnico. In če v napadu nimaš nadomestne rešitve, to pomeni hiter izpad. Mislim, da je Luka razumel sporočilo, saj je pogosteje poskušal podati žogo Kristapsu v pravem trenutku,« je potrdil strateg teksaškega moštva. Zamisli prejšnjega trenerja, ki je (pre)pogosto vztrajal pri petih orožjih za tri točke hkrati na parketu, bodo očitno hitro utonile v pozabo.