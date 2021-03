Dončić in Marjanović po tekmi naredila šov, vključila sta se v prenos v živo (VIDEO)

Pridružil se mu je še Bobi

Nadvse prijeten prizor

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 116 : 103 v Denverju premagali ekipo Nuggets.je za zmagovalce dosegel 21 točk, 12 podaj in pet skokov v 33 minutah, drugi slovenski košarkarpa je za gostitelje v šestih minutah zabeležil skok, zgrešil pa je svoj edini met za tri točke.Dončić je bil drugi strelec gostov, latvijski centerje dosegel 25 točk in šest skokov, na drugi strani je srbski centerdosegel točko več, 26 košem je dodal 11 podaj in osem skokov.Zmaga je seveda bila dodaten razlog za zadovoljstvo v taboru Mavericksov, kar sta po koncu tekme svoje pokazala največja »šovmena« ekipe,in Dončić. Najprej je Luka med intervjujem z, igralcem tekme, stopil v kader posnetka, hitro pa se mu je pridružil še Bobi. Kaj se je dogajalo, razkriva spodnji posnetek:Ker sta se pomerili moštvi, ki imata v svojih vrstah kar nekaj igralcev iz nekdanje Jugoslavije, je na koncu sledil nadvse prijeten prizor: