Slovenija še naprej vodi proti Franciji, Dončić krvavel na igrišču (VIDEO)

Slovenske košarkarje se merijo na še zadnji preizkušnji v predtekmovanju evropskega prvenstva v Kölnu. Dvoboj z olimpijskimi podprvaki Francozi odloča o prvem mestu v skupini B in bo hkrati priložnost za revanšo bolečega poraza v polfinalu lanskega Tokia.

Takole pa je zadonela slovenska himna pred začetkom tekme:

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so sinoči proti Nemčiji znova pokazali svojo vrednost in zabeležili tretjo zmago, ki jim odpira pot do tako želenega prvega mesta v skupini, s katerim bi se v uvodnih fazah izločilnih bojev v Berlinu izognili najnevarnejšim reprezentancam za odličja, Grčiji in Srbiji.

Košarkarji Slovenije so priznali, da so se morali po porazu z Bosno in Hercegovino pogledati v ogledalo in se odkrito pogovoriti, po kaj so prišli na evropsko prvenstvo. Enotno so ugotovili, da želijo medaljo in da morajo zanjo pokazati precej več energije in ekipnega duha.

Francija je prvenstvo začela s porazom proti Nemčiji (63:76), nato pa je premagala Litvo (77:73), Madžarsko (78:74) ter Bosno in Hercegovino (81:68). Njen prvi strelec je Evan Fournier (New York Knicks) s povprečjem 15 točk na tekmo. Sledita mu Guerschon Yabusele (Real Madrid) s 14,8 in Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves, 11,3 točke), ki je z 9,3 skoki na tekmo med najboljšimi skakalci na eurobasketu. Organizator igre je Thomas Heurtel (Real Madrid), ki ima povprečje sedem točk in 6,5 podaj na tekmo.