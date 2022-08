Dončić in Dragić – Batman in Robin nista nepremagljiva

Opozorilo je bilo zelo neprijetno in je morda že obsodilo slovenske košarkarje na dvoboj z Izraelom za zadnjo vozovnico iz skupine J v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, a je prišlo pravočasno. Pred četrtkovim začetkom evropskega prvenstva so igrali veliko slabše, kot bodo morali za uspešno obrambo šampionskega naslova, in se prepričali, da jim ne bodo samoumevno pripisali zmag zgolj zato, ker moštvo vodita Luka Dončić in Goran Dragić. Nemci so ob zmagi z 90:71 (61:46, 33:31, 17:20) izkoristili številne slabosti Slovencev in odprli oči tudi drugim reprezentancam. Četa Aleksandra Sekulića je odpotovala v München po nadaljevanje niza poletnih zmag in potrditev, da je nepremagljiva tudi po zamenjavi vlog Batmana in Robina. V njunem 13. skupnem nastopu na uradnih tekmah pa je le prišel črn dan. Namesto šestega uspeha na poti do SP je Slovenija okusila tretje razočaranje in krepko zaušnico. Končni zaostanek 19 točk namreč pomeni 14. najhujši poraz v vseh dozdajšnjih tekmovalnih dvobojih izbrane vrste in je Nemce opogumil pred novim spopadom 6. septembra v Kölnu v 4. krogu eurobasketa. V primerjavi s soočenjem na lanskih OI so iztržili za 43 točk ugodnejši izid. »Marsikaj ni delovalo. Na koncu smo zbrali 29 skokov manj kot tekmeci, pri napadalnih skokih je bilo razmerje 4:20, pri točkah iz drugih akcij pa 0:15. To so številke, ki povedo veliko o različni energičnosti obeh moštev. Nekaj tekem smo dobili pred EP, tokrat smo prvič izgubili, zato upam, da nas bo poraz podžgal,« je razočarano ocenil Goran Dragić, kapetan in najbolj izkušeni član slovenske zasedbe.

Razpad po polčasu

Da se je s soigralci napačno lotil tekme, je pričal že zdrs po vodstvu s 13:6. Nemci so jih namreč učinkovito uspavali in jim odvzeli dinamično igro, ki jim je pisana na kožo. Ob vztrajnih Dončićevih samostojno postavljenih akcijah – občasno tudi pretiranih – so drugi košarkarji stali pri miru in obsodili moštvo na statično predstavo brez kroženja žoge. Ob polčasu so bili vendarle lahko zadovoljni, čeprav so kot izrazito napadalna ekipa zmogli le 33 točk, saj so ob slabi igri zaostajali z le dvema točkami razlike. Zato pa je njihov nastop dokončno razpadel po glavnem premoru. Tretjo četrtino so izgubili s 15:28, saj se je razigral še domači kapetan Dennis Schröder. V 30. minuti so imeli Nemci že 17 točk naskoka, s čimer je bila tekma predčasno odločena. V slabo uteho je bilo dejstvo, da je bil Dončić najboljši strelec dvoboja s 23 točkami (met za dve 4:9, za tri 3:7, 6 skokov in 5 asistenc). Pri Sloveniji je imel dvomesten napadalni učinek le še Mike Tobey (12), zelo pa je šepala tudi igra v obrambi. Drugi slovenski strelci: G. Dragić 9, Murić 7, Nikolić 6, Prepelič 5, Čančar 3, Blažič, Samar in Z. Dragić po 2. Pri Nemčiji so izstopali Schröder (17), Obst (13), Wagner (16) in Voigtmann (11 točk in 14 skokov). Vrstni red v skupini J kvalifikacij za SP: Nemčija in Finska po 7:1, Slovenija 5:3, Izrael 3:4, Švedska 2:5, Estonija 2:6.