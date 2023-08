Dončić ima dovolj mesecev brez tekme

Ker so slovenski košarkarji odigrali z Grčijo že 17 tekem (9 uradnih in 8 pripravljalnih) ob beri 7:10 – večkrat so se udarili zgolj s Hrvaško (38), Španijo (21), Francijo, Italijo (po 20), Litvo, Srbijo, Turčijo (po 19), Ukrajino in Nemčijo (po 18) –, zveni že kar nenavadno, da se z njo niso pomerili že šest let. V skupinskem delu zlatega eurobasketa 2017 so jo ugnali z 78:72 z 22 točkami Luke Dončića in 20 Gorana Dragića. Drevišnje 18. soočenje ob 20.30 v Stožicah bo imelo ogrevalni značaj pred svetovnim prvenstvom, a brez zvrhane mere tekmovalnosti ne bo šlo.

Luka Dončić bo tako šele drugič zganjal čarovnije proti grški reprezentanci, v kateri ne bo Giannisa Antetokounmpa, ki še ni povsem okreval po operaciji levega kolena. A tudi brez večnega tekmeca za individualne lovorike v ligi NBA bo imel več kot dovolj izzivov. Zadnjo tekmo za Dallas je namreč odigral 8. aprila, od tedaj pa marljivo samostojno vadil in pazil na telesno težo. Po prvih treningih s slovensko izbrano vrsto se želi prepričati, kako dobro je na poti proti SP.

»Povedali so mi, da so vstopnice že dalj časa razprodane. Dvoboja z Grki se zato veselimo tako, kot smo se sleherne pripravljalne tekme v minulih letih. Vedno je lepo igrati pred domačimi navijači, s fanti se zares dobro razumemo, zato na druženje z njimi ne gledam kot na klasične priprave. Kmalu bodo minili že štirje meseci, odkar sem zadnjič nastopil v Dallasovem dresu, zato komaj čakam, da se bom vrnil v igralni ritem,« je zagotovil Dončić, ki se bo danes prvič preizkusil v vlogi kapetana reprezentance. Soigralcem se je tako kot Vlatko Čančar pridružil šele v petek, uvodno ogrevalno tekmo s Kitajsko (75:73) v Celju pa so izpustili tudi Zoran Dragić, Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat in Jakob Čebašek, ki bodo tokrat na voljo, ter še vedno odsotni Mike Tobey.

Po tekmi nov rez

»Zdravstvenih omejitev ni več. Zelo pomembno vlogo ima med pripravami kondicijski trener Anže Maček, saj me opozarja, ali moramo kateremu od košarkarjev nameniti večjo ali manjšo priložnost, da bi vse optimalno obremenili. Ne glede na vse bomo poskusili udejanjiti stvari, ki jih uigravamo na treningih. Luka in Vlatko sta prišla v zelo dobrem stanju, zato lahko vadimo s polno močjo, na prvi tekmi pa ju vendarle še ne bomo preveč izčrpavali. Obrisi reprezentance za SP so vse bolj jasni, še vedno pa bomo poskušali preizkusiti večje število igralcev. Po tekmi z Grčijo se bomo bržkone zahvalili za sodelovanje še enemu ali dvema,« je pojasnil selektor Aleksander Sekulić, ki se želi povsem približati dvanajsterici za mundial po petkovi revanši v Atenah.

Gregor Hrovat (levo) upa, da mu na SP ne bo treba tolažiti soigralcev (desno Klemen Prepelič), kot jih je na olimpijskih igrah v Tokiu. FOTO: Brian Snyder(Reuters

»Zdaj smo že v skorajda popolni zasedbi in samozavestni, toda pravo podobo razkrijejo tekme. Grki bodo pravšnje zrcalo, čeprav na žalost med njimi ne bo Giannisa Antetokounmpa. Želeli smo si igrati proti njemu in v živo videti, kaj vse lahko naredi na parketu. Vseeno nas čaka težka naloga, pričakujem, da bodo gledalci videli odlično tekmo. Nismo pa še v najboljši možni formi, niti ne bi bilo prav, če bi že bili dobre tri tedne pred začetkom SP. Novi kapetan? Luka je Luka, vedno bo ostal takšen, kot je. Del vodstvenih nalog je opravljal že prej, zato zdaj ne čutimo, da je prišlo do večje spremembe,« je potrdil organizator Aleksej Nikolić, ki je tako kot Zoran Dragić, Jaka Blažič in Klemen Prepelič igral med svetovno elito že leta 2014.

»Še vedno smo na stopnji, ko se obremenjujemo predvsem s svojo igro. Iz dneva v dan je viden napredek, pričakujem pa, da bomo pravi na SP. Zase vem, da bom vedno naredil vse, kar bo od mene zahteval selektor in kar bo potrebovalo moštvo,« odločno dodaja povratnik v izbrani vrsti Gregor Hrovat.