Dončić brez pretresa možganov

Ljubo doma, kdor ga ima, pravi stari rek, ki so ga sčasoma posvojili tudi športniki. Košarkarji Dallasa si ga včasih razlagajo malo po svoje, in odkar zanje igra Luka Dončić, so imeli zgolj v treh sezonah lige NBA boljši izkupiček v domači dvorani kot na gostovanjih. Ob začetku novega prvenstva so že pri šestih zmagah v sedmih nastopih, polovico so jih iztržili na tekmečevem parketu. Zanimivo je tudi statistično razmerje slovenskega asa.

Ob zadnji zmagi v Orlandu s 117:102 je bil Dončić prvo ime dvoboja: v 35 minutah se je izkazal z 29 točkami ob metu iz igre 9:17 (za tri 5:10), slabša kot običajno pa je bila njegova bera pri skokih (3) in asistencah (6). Posebnost je njegov učinek na štirih gostovanjih. Na njih je dosegel več točk (32,8:30) kot v Dallasu, prav tako je bil natančnejši pri vseh poskusih iz igre (50:48,3 odstotka) in za tri točke (45,5:35,5 %), zbral je tudi več asistenc (9:8,7). »Ne bi rekel, da se na gostovanjih počutim bolj sproščeno ali motivirano kot v Dallasu. Največjo razliko občutim v tekmečevi taktiki, na kakšen način me poskuša ustaviti. Bodisi z enim možem, dvema, tremi ...« je pojasnil Dončić.

Pod drobnogledom zdravnikov

V Orlandu sta Ljubljančan (12) in Kyrie Irving (11) skupaj dosegla 23 točk od Dallasovih 31 v zadnji četrtini, v zaključnih štirih minutah in 23 sekundah vseh 13. Irving se je ustavil pri 21 točkah, v domači ekipi je izstopal Paolo Banchero z 22. »Pot do uspeha je bila zelo težka, zato smo ga še toliko bolj veseli. Še naprej se moramo boriti in vztrajati pri dobri igri v obrambi, kar nas lahko daleč popelje,« je pojasnil Dončić, ki je bil pred drugim nastopom v dveh večerih pod vprašajem zaradi načete prednje stegenske mišice. Med tretjo četrtino pa je moral prisilno s parketa, saj je pri padcu priletel z glavo v koleno enega od košarkarjev Orlanda. »Podrobno so me pregledali, da bi izključili možnost pretresa možganov. Na srečo ne čutim nikakršnih posledic,« je potrdil slovenski zvezdnik.