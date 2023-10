Dončić bo danes igral tam, kjer ga obožujejo

Če smo se med letošnjim svetovnim prvenstvom in gostovanjem košarkarjev Dallasa v Abu Dabiju vnovič prepričali, da je Luka Dončić verjetno največji sodobni »izvozni artikel« lige NBA v svetu, bo danes doživel še enega od najbolj čustvenih večerov v karieri. S soigralci se bo ob 20.45 v pripravljalnem dvoboju pomeril z Realom v Madridu, torej s klubom in v mestu, v katerem je iz otroka postal odličen košarkar in napovedal, da je nad njim le ena meja. Nebo.

Slovenski zvezdnik bo drevi igral v WiZink Centru 1942 dni po tem, ko je zadnjič oblekel Realov dres na domačem parketu: 15. junija 2018 je prispeval 10 točk, 4 skoke in 2 asistenci k zmagi nad Baskonio z 98:91 v finalu španske lige. Serijo je dokončal z dvema uspehoma v Vitorii in pri 19 letih v velikem slogu zaokrožil svojo zadnjo evropsko sezono, med katero je osvojil naslov najboljšega košarkarja DP, ob zmagoslavju Madridčanov na zaključnem turnirju evrolige v Beogradu pa tudi lovoriko MVP.

Skupno je pri Realu proslavil sedem moštvenih trofej: tri v španskem prvenstvu in dve v kraljevem pokalu, po eno v evroligi in medcelinskem pokalu.

Jedel le testenine in hamburgerje

»Pogrešam mesto, ki mi je dalo vse, odkar sem pri 13 letih odpotoval iz Ljubljane. Govorili so, da sem premlad za tujino, saj sem bil še otrok, a sem raje prisluhnil svojemu srcu. In res, pri Realu so poskrbeli zame, bili so kot del moje družine. Na začetku mi sicer ni bilo lahko in nekoč sem celo pomislil, da bi pustil vse skupaj. Na srečo sem bil le en dan tako obupan,« se spominja Dončić.

V Realovem članskem moštvu je prestal ognjeni krst 30. aprila 2015, pri 16 letih, 2 mesecih in 2 dneh starosti je postal najmlajši igralec kluba na uradni tekmi in v poldrugi minuti igre dosegel tri točke ob zmagi nad Unicajo z 92:77. Trener Pablo Laso ni skrival simpatij do mladega Slovenca, a ga je znal tudi dobronamerno prijeti s trdo roko, če ga je igrivost ponesla predaleč.

»Pri Realu sem imel odlične soigralce in trenerje. Veselim se snidenja s številnimi prijatelji in vrnitve v Madrid, kjer se vedno počutim odlično. Vreme je lepo, ljudje so prijazni, v mestu pa lahko vedno počneš marsikaj. Ko sem prišel, sem sicer najprej jedel le testenine in hamburgerje, nato pa sem obogatil svoj jedilnik,« priznava Dončić. Zaradi dotedanjih zaslug in fantastičnega nadaljevanja športne poti ga je FC Real marca 2021 skupaj s slovitim dirkačem Carlosom Sainzem st. imenoval za svojega častnega člana, kar je največja možna čast v klubu.