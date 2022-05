Dončić blestel, a za zmago ni bilo dovolj (VIDEO)

Za slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem je nova bleščeča predstava v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Ljubljančan je bil z 42 točkami najboljši igralec druge tekme finala zahodne konference. Kljub izjemni Dončićevi predstavi pa je zasedba Dallas Mavericks utrpela še drugi poraz, s 126:117 je bila boljša ekipa Golden State Warriors.

Dončić je v 38 minutah igre dosegel pet trojk, vpisal pa je še pet skokov, osem podaj, tri ukradene žoge in blokado.

Pri domači zasedbi je Stephen Curry dosegel 32 točk s šestimi trojkami in osmimi skoki, Kevon Looney je dosegel rekord v karieri z 21 točkami in 12 skoki, košarkarji Golden State Warriors pa so ponovili vajo s prve tekme konferenčnega finala ter v finalu zahodne konference povedli z 2:0 v zmagah. V finale lige NBA se bo prebila ekipa, ki bo prva osvojila štiri zmage.

V finalu vzhodne konference sta ekipi Miamija in Bostona izenačeni 1:1 v zmagah.

Luka Dončić in Mavericks so vodili večino tekme. Gostje iz Teksasa so dobili prvo četrtino (32:25), ob polčasu so imeli prednost 14 točk (72:58), ob koncu tretje četrtine pa so obdržali minimalno vodstvo dveh točk (85:83). A so bojevniki pritisnili v zadnji četrtini ter Dallasu prizadejali še drugi poraz v svoji domači dvorani. Naslednji dve tekmi bosta v Dallasu.