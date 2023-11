Dončić 29.480 točk za svojim vzornikom

Če je košarkarsko moštvo v zadnji četrtini nenatančno pri 16 od 19 metov iz igre in izgubi ta del tekme s 13:30, je običajno obsojeno na neuspeh. Še posebej, če je na nasprotni strani kakovostna zasedba. Luka Dončić in soigralci so se rešili skozi šivankino uho. Na gostovanju pri Los Angeles Lakers so zmagali s 104:101 po odločilni trojki Kyrieja Irvinga ob Ljubljančanovi asistenci.

Po nenadejano dramatičnem razpletu – teksaška zasedba je vstopila v zadnjo četrtino s prednostjo 91:71 – so zmagovalce prevevali mešani občutki. Slednjič je prevladalo zadovoljstvo, ker so se ognili tretjemu zaporednemu porazu v ligi NBA. »Zmaga je vedno dobrodošla, zlasti na zahtevnem gostovanju. Jezerniki imajo vrhunske košarkarje, zato lahko nadomestijo tudi tako občutne zaostanke. Toda tudi v kriznih trenutkih smo ostali skupaj kot celota, kar nas je pripeljalo do uspeha,« je ocenil Dončić, ki je dosegel 30 točk ob metu iz igre 10:26 (za tri 3:12), dodal pa še 12 skokov in 8 asistenc brez ene same izgubljene žoge.

V skoraj usodni četrtini je igral vseh 12 minut in zbral šest točk, a iz igre metal le 1:7. Zato v prelomnem trenutku ni preveč razmišljal, kaj naj stori z žogo, ko se je obramba gostiteljev zgrnila okoli njega. Irving je prispeval le dve točki manj z boljšim izkoristkom metov 11:22 (za tri 4:8), in ko je 22 sekund pred iztekom igralnega časa ostal neoviran, je bil domala idealna rešitev. To je dobro vedel tudi Dončić, čeprav največkrat sam prevzame odgovornost.

Oddahnil si je, ko je LeBron zgrešil

»Včasih se naši tekmeci odločijo za takšen način branjenja z dvema igralcema ob meni, včasih ne. V prvem polčasu so večkrat poskušali, nato so odnehali, pa se spet vrnili k podvajanju. Na koncu je ostal Kyrie povsem sam. In nanj se lahko vedno zanesemo,« je poudaril slovenski as, ki si je oddahnil šele, ko njegov vzornik LeBron James tik pred koncem dvoboja ni izkoristil poskusa za tri točke iz levega kota igrišča. Mesec dni pred svojim 39. rojstnim dnevom je ostal pri 26 točkah, 9 skokih in 7 asistencah.

»Imel je kar ugoden položaj, saj se je dobro obrnil proti obroču, a na srečo je zgrešil,« je odleglo Ljubljančanu po neuspešnem metu najučinkovitejšega strelca v zgodovini lige NBA. James je doslej dosegel 39.038 točk v dvobojih rednega dela prvenstva (v povprečju 27,2) in še 8023 na 282 tekmah končnice (28,5). Dončić je pri 9558 točkah v 345 nastopih v rednem delu prvenstva (27,7) in 911 točkah v izločilnih bojih (povp. 32,5 pri vzorcu 28 tekem).

»Neverjetno je, kaj lahko LeBron še vedno počne pri svojih letih. Vsi govorijo o njegovi izjemni pripravljenosti in fantastičnem telesu, vendar osebno menim, da ima pri njegovi igri glavno vlogo glava. Še vedno uživa v košarki in je neverjetno tekmovalen, čeprav je dosegel vse, kar je možno,« Jamesa občuduje tudi njegov nekdanji tekmec Jason Kidd, zdaj trener Dallasa, ki dobro ve, o čem govori. V sezoni 2010/11 je popeljal Teksašane do šampionske lovorike kot udarni organizator igre – pri 38 letih.