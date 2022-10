Dončić 11 milijonov za Curryjem

Odkar se je leta 1998 končala šampionska dinastija košarkarjev Chicaga pod vodstvom Michaela Jordana, se je razmerje sil v ligi NBA prevesilo k moštvom iz zahodne konference. Osvojila so 16 od zadnjih 24 naslovov prvaka, le dve pa sta v tem času ubranili lovoriko: LA Lakers v obdobju 2000/02 in Golden State Warriors (2017–18). Drevi jima bo pripadla čast, da bosta z medsebojnim dvobojem v San Franciscu odprli 77. sezono v elitni ligi, v kateri imajo svojo računico tudi Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar. Dela se bodo lotili večer pozneje.

V nasprotju z LA Lakers, ki so se v zadnjih desetih letih le trikrat uvrstili v končnico prvenstva in le enkrat preskočili uvodni izločilni krog – leta 2020, ko so osvojili svoj 18. naslov –, je Golden State izjemno stanoviten, če le nima prevelikih težav s poškodbami. V zadnjih osmih sezonah se je šestkrat uvrstil v veliki finale in se štirikrat povzpel na prestol, nazadnje junija letos, ko je v odločilnem spopadu prekosil Boston s 4:2 v zmagah. Obe moštvi zdaj najdemo tudi na vrhu seznama favoritov po okusu stavnic v Las Vegasu, ki namenjajo manjšo prednost podprvakom, čeprav so branilci naslova zadržali vse glavne adute.

Bojevniki prihodnje leto 483 milijonov

Zvestoba do Golden Stata seveda ni poceni. MVP prvenstva v letih 2015 in 2016 ter zadnjega finala Stephen Curry bo tudi v novi sezoni zaslužil največ v ligi, 48,1 milijona dolarjev, njegov zvesti soborec Klay Thompson je na 11. mestu s 40,6 milijona, Andrew Wiggins je 27. s 33,6 milijona, Draymond Green 52. s 25,8 ... Skupno bodo prvaki odšteli za plače košarkarjev 193 milijonov dolarjev (na drugem mestu so LA Clippers z milijonom manj) in še lep kupček denarja zaradi prekoračitve plačilnega limita. Ta letos znaša 123,6 milijona dolarjev, pod njegovo mejo pa bo poslovalo zgolj sedem klubov. Vsi drugi so pripravljeni dodatno seči v blagajno, da bi bili čim bolj konkurenčni. Bojevniki iz San Francisca imajo zaradi svoje ambicioznosti celo precejšnje preglavice, saj naj bi jih v sezoni 2023/24 zasedba v seštevku stala kar 483 milijonov dolarjev.

Luka Dončić je v prejšnjem prvenstvu popeljal Dallas do zahodnega finala, v njem pa moral priznati premoč Golden Statu z 1:4. Za Teksašane se zgodba začenja znova, in ker niso vidno okrepili svoje zasedbe, jih stavnice uvrščajo na 12. mesto (za Čančarjev Denver na 8. mestu in pred Dragićev Chicago na 18.), kar je nekoliko slabše od njihovega 8. mesta po zaslužkih igralcev s 166,1 milijona dolarjev. Največji delež bo seveda pripadel Dončiću. Po izteku pogodbe za novince bo v novem prvenstvu zaslužil 37,1 milijona ali skoraj pet milijonov več kot doslej v štirih letih skupaj, v sezoni 2026/27 pa bo prišel celo do 49 milijonov $. Toda med njegovimi soigralci bo zgolj branilec Spencer Dinwiddie zaslužil nekaj dolarjev več od 20 milijonov, kar zadošča za 63. mesto v ligi NBA. Do pomladi bomo videli, kakšno bo tokrat razmerje med naložbami klubov in njihovim iztržkom.