Domžalski Đuro je vajen zmagovanja

Arnel Jakupović, levo, je na zadnjih štirih tekmah dosegel tri gole, in to v tistih, ki so Domžalam prinesle sedem točk. FOTO: Jože Suhadolnik

Zadnja tekma danes v Velenju

Izid in pari 33. kroga 1. SNL – Domžale : Bravo 1:1 (brez gledalcev; Arnel Jakupović 56.; Vanja Drkušić 92.; rdeči karton za igralca Domžal Nikolo Vujadinovića v 78. minuti), Triglav : CB24 Tabor, Maribor : Celje, Olimpija : Aluminij včerajšnje večerne tekme; danes: Rudar : Mura (20.00). Vrstni red strelcev: 26 – Ante Vukušić (Olimpija), 21 – Dario Vizinger, 18 – Mitja Lotrič (oba Celje), 13 – Ante Živković (Aluminij).

Deloval bo v prid mladih

Prva liga Telekom Slovenije

1. Olimpija 32 20 5 7 69:38 65

2. Celje 32 17 10 5 66:31 61

3. Maribor 32 17 7 8 56:35 58

4. Aluminij 32 15 6 11 53:38 51

5. Mura 32 13 11 8 50:39 50

6. Bravo 33 12 9 12 45:48 45

7. Tabor 32 10 7 15 39:47 37

8. Domžale 33 10 7 16 44:59 37

9. Triglav 32 9 41 9 39:77 31

10. Rudar 32 0 10 22 27:76 10

Še ene od tekem z izgubljeno točko ali dvema v zadnjih sekundah so pri Domžalah v tej sezoni že vajeni. A ena namesto treh proti Bravu v 33. krogu je bolje kot nobena: Domžalčanom in tretjemu trenerju v razburljivi sezoni, 52-letnemupomeni veliko v boju za obstanek oziroma v boju za izognitev devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam z Gorico. Nekdanji odlični zvezni igralec ter osvajalec lovorik pri Olimpiji in Mariboru ima trenutni score dve zmagi, dva poraza in nedoločen izid. Bolje pozno kot nikoli, velja pregovor za Đuranovića, ki je šele pri 52 letih dočakal priložnost na domžalski klopi in potem, ko je moral stopiti v žerjavico poinkot tretji trener v sezoni. »V klubu sem od leta 2003 in v različnih funkcijah. Dobil sem priložnost in jo bom poskušal izkoristiti. Želim in hočem vrniti Domžale na za klub prepoznavno pot. Ve se, katera je, vrnitev v slovenski vrh in uveljavljanje mladih igralcev, ki bodo zanimivi tudi za tržišče,« jetakoj odprl fronto za novo sezono, čeprav te Domžalčani še niso pospravili pod streho. Prvemu cilju, obstanku v 1. SNL brez dodatnih kvalifikacij, so Domžale po dvoboju z Bravom nekoliko bliže, čeprav je derbi rumenih družin prinesel obilo grenkobe v zadnjih sekundah. »Tri tekme so še do konca, imamo lepo točkovno prednost pred Triglavom, v medsebojnih tekmah smo boljši in prepričan sem, da bomo osvojili toliko točk, kolikor jih bo treba za obstanek,« ni v skrbeh Đuranović, ki mora po malem ali pa kar na veliko že pogledovati v prihodnost, v novo sezono z novimi izzivi.Osrednje vprašanje je, kdo bo opravil prvo, nehvaležno vlogo in preštevilnim igralcem rekel zbogom. Še posebno starejšim, izkušenim, ki v tej sezoni niso izpolnili svojih nalog. »Politika kluba določa in odloča, eni bodo odnehali, drugim se bomo zahvalili. Toda tudi mladi ob sebi potrebujejo nekoga, ki jih bo znal učiti na treningih in voditi na tekmah. Tako se prej naučijo. Nekaj podobnega in v vlogi izkušenega igralca sem izkusil. Zavzemal se bom za posrečeno kombinacijo,« ne bo radikalec, marveč povezovalec. Zatrdil je, da Domžale niso tako daleč od vrnitve v slovenski vrh, kamor sodijo. »Poznamo tekmece in vemo, kako delujejo. Tudi drugi spreminjajo moštva, izgubili bodo dva, tri najvidnejše igralce, tiste, ki so izstopali iz povprečja, zaradi česar se bodo razmerja sil hitro spreminjala. Nanje se moramo le pripraviti in biti odzivni. Zagotovo bomo selekcionirali moštvo za slovenski vrh. Tudi ta sezona je bila za nas poučna, splet okoliščin je sprožil slabosti, plačali smo davek za izpad iz Evrope. Po njem se nikakor nismo znali pobrati,« ne skriva optimizma nekoč zvezni igralec prefinjenega sloga, ki je blestel pri Izoli, ob koncu osemdesetih in na začetku devetdesetih let enem od najboljših klubov v Sloveniji, pa potem pri Olimpiji in Mariboru. Toda tudi pri drugem najuspešnejšem dvojčku v SNL, Gorici in Domžalah. Vajen je zmagovati in to ima v krvi.»Zmagovanje bo moje vodilo. Če bo šlo, bomo vztrajali z igro za gol več, toda hkrati se bom zavedal, da rezultat narekuje igro. Vsekakor pa bo izhodišče napadalna igra,« se je profiliral, ki je še izpostavil, da bo deloval za dobro mladih igralcev. »Več priložnosti jim je treba dati in jim tudi zaupati. Bravo je pokazal, da je mogoče biti uspešen tudi z domačimi fanti. Tujcev, slabših od naših, ne potrebujemo,« je bil odločen Brkinec iz Ilirske Bistrice. Samostojne trenerske izkušnje v 1. SNL pa je že pridobival pri Radomljah.