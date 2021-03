Domžale za v vrh, Mura za na vrh

Prva liga Telekom Slovenije Olimpija 25 13 8 4 31:16 47

Maribor 25 12 9 4 48:30 45

Mura 25 12 7 6 30:17 43

Domžale 25 10 9 6 36:28 39

Koper 25 10 6 9 32:32 36

Bravo 25 8 10 7 26:25 34

Tabor 25 8 6 11 28:33 30

Celje 25 7 5 13 23:31 26

Aluminij 25 4 9 12 17:38 21

Gorica 25 3 7 15 16:39 16

Kdo bo največ izgubil ali pridobil v zadnjih dveh krogih pred prvim daljšim premorom, je glavno vodilo nogometnih prvoligašev. Prvi dve tekmi 26. kroga bosta že danes v Spodnji Šiški in najbolj vznemirljiva v Domžalah, kjer gostuje Mura. Jutri bodo še tri tekme: v Sežani bo gostovala Olimpija, Celje bo gostilo Gorico, Maribor pa bo izzval Koper.Šiškarjem so ostale le še sanje o Evropi, čeprav zaostanek za Domžalami ni velik, a so tekme vseeno prezahtevne za mlado moštvo, ki razennima tako izrazito odstopajočega igralca. Niti prvi strelecne spada v njegovo kategorijo. Sicer premore dovolj spretnosti, hitrosti in občutka za gol, da bi jo zagodel tekmecem, a škarje in platno v svojih rokah imajo trmasti Kidričani. So uporni, veliko tečejo in se tudi po moško spoprijemajo. To so tudi odlike, brez katerih Šiškarji v dvoboju vedno navitih lahko kar pozabijo na poln izkupiček.V odlični domžalski predstavi v Kopru je bil glavni junak vratar. Ko je bilo treba, je preprečil zaostanek ali izenačenje. Toda za Domžale je pravšnji izziv moči in zrelosti taktično najbolj usposobljen prvoligaš Mura, ki zaradi pripravljalnih težav raste iz tekme v tekmo. Mura v Domžalah dejansko lahko postane Celje iz minule sezone. Z manjšo opombo: Celje je več tvegalo in bilo nagrajeno.Kdor koli je trener Sežancev, ima v rokah zasedbo, ki lomi ali celo zlomi favorite. Tega se najbolj zaveda Olimpijin Sežanec, ki se je v bitki za naslov odrekel privlačni igri. Za zdaj mu uspeva z vodilom manj je več, a podobno, celo manj skrajno, je v minuli sezoni odneslo naslov. Po koncu jeseni pa tudi trenerski stolček. Pri oblikovanju prepoznavnega trenerskega profila štejejo tudi komunikacijske veščine. Stankovićeve so omejene na eno, dve oguljeni frazi. Kako učinkujejo na podobo v javnosti in njegovo verodostojnost, je lahko videl pri enem od svojih mentorjev, odstavljenem selektorju. Spodrsljaj ali dva in všečnosti ter podpore navijačev bo hitro konec.Selektor (kdo je?) celjskega moštva si zasluži rdeči karton. Ali opomin pred izključitvijo, saj je razbil šampionsko zvezno vrsto. Kaj sta pomenila odpuščenain, je vidno iz zraka, da nevedni trenerše ni ugotovil, kdo so najboljši in v kakšni postavitvi najbolj delujejo napadalci, pa je tudi stvar občutka. Celjski spodrsljaji so ta trenutek še najboljše učno gradivo za trenerje brez službe. Marsikdo med njimi bi bolje, veliko bolje krmaril barko kot sloviti Čeh. Po Gorici bo bivši ali pa za nekaj tekem varen pred odstrelom.Kakor koli seštevajo ali odštevajo, rišejo ali pišejo, Mariborčanom se še ni izšla revolucija, ki, kar je še slabše od premajhnega števila točk, ni prinesla niti igralnega presežka. V. d. trenerjures ne preostane drugega, kot da poskuša z motivacijskimi prijemi izzvati in aktivirati vse, kar premorejo igralci, med katerimi je veliko odslužene oziroma neprimerne robe.