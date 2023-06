Domžalčani so si zaslužili ščepec sreče

Marsikaj dobrega in slabega so v tej sezoni prikazali košarkarji Cedevite Olimpije, a hkrati postali specialisti za iskanje priložnosti, da bi razočarali svoje privržence. Konec januarja se ob upokojitvi dresa Dušana Hauptmana niso ozirali na lepo zapolnjene stožiške tribune in izgubili proti Budućnosti z 22 točkami razlike. V soboto pa so ob sprejemu njihovih klubskih predhodnikov v hram slovenskih športnih junakov klonili na drugi tekmi finala lige Nova KBM proti Heliosu.

Pred torkovim odločilnim spopadom s Partizanom v polfinalu lige ABA so Olimpijini aduti doživeli hladno prho: Domžalčani so jih prekosili z izidom 82:81 (58:65, 38:42, 18:19), tako da se bosta morali moštvi srečati vsaj še dvakrat. Če upoštevamo, da so Ljubljančani v lanskem finalu DP ugnali igralce Heliosa s 3:0 v zmagah, v zadnjih dveh sezonah so bili boljši tudi v odločilnih dvobojih pokala Spar in minulo jesen še v slovenskem superpokalu, lahko iščemo razloge za razplet v osredotočenosti na gostovanje v Beogradu.

Tokrat so že v 17. minuti ostali brez svojega dirigenta Yogija Ferrella, ki si je prislužil nešportno napako in po prepiru s Tiborjem Mirtičem še tehnično, s tem pa tudi izključitev. Odločilno trojko za končni izid je zadel Niko Bačvič 20 sekund pred iztekom igralnega časa. Strelci za Cedevito Olimpijo: Jeremić 25 (za tri 7:9), Murić 14, Rebec 13, Dragić 9, Ferrell 8, Matković 5, Radović 3, Omić in Alibegović po 2; Helios Suns: Mahkovic 20, Bačvič 15, Tunstall 13, Mirtič 10, Buljević 7, Luke in Ferme po 6, Oman 5.

Zmagi ne gledajo v zobe

Strateg Domžalčanov Dejan Jakara je poudaril: »Verjetno nam je šla na roko izključitev Ferrella, toda zmagi ne bomo gledali v zobe, saj menim, da je zaslužena. Borili smo se po najboljših močeh in izkoristili napake tekmecev, imeli smo tudi ščepec sreče. Toda srečo si moraš zaslužiti in mi smo si jo s trdim delom. Olimpiji želim veliko sreče proti Partizanu.«

Olimpijin trener Miro Alilović je ocenil: »Preveč napak smo delali v obrambi, ki je bila premalo kolektivna. To se je poznalo predvsem v drugem delu tekme, ko smo si priigrali devet točk prednosti, a Heliosu dovolili hitro vrnitev. Zdaj bo vse odvisno od značaja.«

Pred tekmo in med polčasom je Društvo športnih novinarjev Slovenije počastilo tri rodove Olimpijinih košarkarjev z uvrstitvijo v hram športnih junakov v Stožicah. Najprej si je priznanje prislužilo moštvo, ki je pod vodstvom Iva Daneva šestkrat osvojilo naslov jugoslovanskega prvaka ter se v letih 1962 in 1967 uvrstilo v najboljšo evropsko četverico. Leta 1994 so Ljubljančani zasloveli z zmago v finalu evropskega pokala v Lozani, tri leta pozneje še s tretjim mestom na finalnem turnirju evropske lige v Rimu.