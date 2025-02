Domen Prevc tretji, prepričljiva zmaga Kobayashiju

Japonec Ryoyu Kobayashi (286,4 točke) je zmagovalec prve od dveh posamičnih tekem svetovnega pokala smučarskih skakalcev v domačem Sapporu. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc (266,2) na tretjem mestu, potem ko je bil po prvi seriji drugi. Točke je od Slovencev osvojil le še Lovro Kos na 27. mestu.

Prevcu so danes v finalni seriji šle na roko tudi desetinke. S skokom, dolgim 135,5 m, je namreč v finalu za vsega desetinko prehitel vodilnega v skupnem seštevku Avstrijca Daniela Tschofeniga in si to sezono zagotovil tretje stopničke na posamičnih tekmah.

Ob pristanku v drugi seriji je sicer izgubil eno mesto v primerjavi z na koncu drugouvrščenim Avstrijcem Janom Hörlom (266,7).

Prepričljivo zmago pa je slavil domačin Kobayashi. Že v prvi seriji je imel deset točk naskoka pred tekmeci, v finalu pa je še nadgradil današnjo predstavo in slavil s skoraj 20 točkami naskoka.

Točke, natančneje štiri, je od Slovencev osvojil le še Lovro Kos (206,2), ki je v finalu pridobil dve mesti in končal kot 27.

V drugi seriji ni bilo Timija Zajca (86), ki se je po izpuščenih tekmah v Lake Placidu vrnil v svetovni pokal, a vsaj na prvi tekmi z 39. mestom ni prepričal. Brez finala je ostal tudi Rok Oblak (83,4), ki je bil 41.