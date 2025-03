Domen Prevc med zgodovinskim poletom pomislil na doskok v telemark

Planica se vedno znova predstavi v najlepšem sijaju. Ko že misliš, da je spisala že vse najlepše pravljice, te zibelka smučarskih poletov še enkrat preseneti in doda novo zgodovinsko poglavje. Ob včerajšnjem zmagovalcu Anžetu Lanišku je bil glavni junak tokratnega spektakla na letalnici bratov Gorišek tudi vnovič izjemni Domen Prevc, ki je v šampionskem slogu odjadral do novega svetovnega rekorda. Z 254,5 metra je za natanko meter izboljšal dovčerajšnjo najboljšo znamko Avstrijca Stefana Krafta iz Vikersunda 2017.

»Na vrhu zaletišča sem bil vesel in sproščen. Rekel sem si, da se grem v zadnji polet igrat in da nimam ničesar za izgubiti. Potem so se vse stvari pokrile in še sam težko verjamem, da je to sploh možno. To je najlepši dan v moji dosedanji karieri,« je od silne sreče kar žarel najmlajši od bratov Prevc, ki je takoj po odskoku vedel, da ga lahko odnese zelo daleč.

Domen Prevc ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. FOTO: Blaž Samec

»To je bil sploh prvi polet v teh dneh, ko me v zraku ni premetavalo. S seboj sem z odskočne mize odnesel veliko hitrosti in imel dovolj višine, tako da sem lahko v nadaljevanju le še užival. Pristanek je bil preprost, za hip sem celo pomislil na to, da bi doskočil v telemark, a sem si premislil, ko sem videl, da bo šlo zelo daleč. Zaradi tega sem se slednjič odločil za varen sonožni doskok,« je svojo zgodovinsko predstavo opisal novopečeni svetovni rekorder.

»Sliši se čudovito. O tem sem sanjal od malih nog in to je zame največ, kar je možno doseči v tem športu – več kot zlati kolajni na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah,« je od silne sreče žarel »Domenator«, za katerega se je uresničil rek: »Slab začetek, dober konec.«

Dolhar: Domen je kralj »Marsikdo nam ni verjel, ko smo govorili, da je možno v Planici izboljšati svetovni rekord. Domen je prikazal fenomenalen polet, za kar se mu zahvaljujemo. Rekord se je po 14 letih vrnil tja, kamor spada, predolgo je trajalo,« je bil podobno kot Prevc in pravzaprav vsi ob letalnici vzhičen vodja planiškega tekmovanja Aljoša Dolhar. »Bil sem tako živčen, da sem moral v posnetku preveriti, ali se je Domen z zadnjico dotaknil tal ali ne. Bili smo na skrajni meji, vendar se je izšlo sanjsko, zame osebno pa je to največ, kar je možno. Domen je kralj in svetovni rekorder!«

»Če bi poskušal na prvi postaji sezone v Lillehammerju napovedati najbolj neverjeten scenarij, si na kaj takšnega niti pomisliti ne bi upal. To bi se mi zdelo res noro. Da sem izboljšal svetovni rekord, v petek zmagal, za konec osvojil drugo mesto za Anžetom ... Kar se je moralo zgoditi, se je zgodilo, drugače si tega preprosto ne znam razložiti. To je uresničitev sanj in počutim se kot v pravljici,« je priznal 25-letni šampion kranjskega Triglava, ki je imel še debelo uro po tem poletu srčni utrip nad 100. »Občutki so res neverjetni. Da sva oba z Niko svetovna rekorderja, da je bil to pred nama tudi Peter, je potrditev, da nekaj v družini delamo pravilno, da naša oče in mati dobro vzgajata svoje otroke,« je razmišljal Domen, potem ko je prejel mali kristalni globus za najboljšega letalca na svetu.

Anže Lanišek je slavil osmo zmago v svetovnem pokalu. FOTO: Blaž Samec

»Naziv je lep, toda svoj ego bom raje pospravil v predal. Ostal bi rad takšen, kot sem, da mi osredotočenost poleti ne bi ušla drugam. Nočem dati vseh štirih od sebe, pred nami je sezona z olimpijskimi igrami, s katerim povezujem še ene sanje,« je dal orel iz Selške doline jasno vedeti, da ne namerava počivati na lovorikah. Na vprašanje, kaj mu je dejal Lanišek, pa je v smehu odvrnil: »Rekel mi je, da sem norec, zraven pa izustil še eno kletvico ...«

Anžetu zmaga, Domnu rekord Svetovni pokal v Planici (HS-240): 1. Lanišek 482,1 (247.5, 241.5), 2. D. Prevc (oba Slo) 475,0 (245, 254.5 SR), 3. Wellinger (Nem) 455,8 (236.5, 236.5), 4. Tschofenig (Avs) 451,6 (231, 237.5), 5. R. Kobajaši (Jap) 449,4 (236, 231), 11. Zajc 419,7 (228.5, 228), 18. Kos (oba Slo) 397,9 (218, 226.5); končni vrstni red – skupno (29/29): 1. Tschofenig 1805, 2. Hörl 1652, 3. Kraft (vsi Avs) 1290, 4. Lanišek 1056, 10. D. Prevc 776, 16. Zajc 572, 30. Kos 158, 45. Mogel 59, 61. Masle 5, 63. Jelar 4, 65. Oblak 2; poleti (6/6): 1. D. Prevc 485, 2. Lanišek 317, 3. Wellinger 310, 5. Zajc 268, 22. Kos 53, 26. Mogel 39, 44. Masle 5.

Lanišek: Domen je pravi norec!

Po krstni zmagi na letalnicah in skupno osmi v svetovnem pokalu je bil do ušes nasmejan tudi Lanišek. »Kdor čaka, dočaka. To je nedvomno moja najlepša zmaga doslej,« je poudaril 28-letni Domžalčan, ki zjutraj ni mogel jesti, ker ni bil lačen. Kot da bi telo slutilo, da se bo zgodilo nekaj velikega.

Anže Lanišek je odjadral do osebnega rekorda in prve zmage na letalnicah. FOTO: Blaž Samec

»Ko sem čakal na svoj finalni nastop, je informacija o tem, kako daleč je poletel Domen, hitro prišla do mene. Na vrhu zaletišča so v vseh jezikih vzklikali številko 254,5 metra. Bil sem vesel zanj, hkrati sem se zavedal, da moram ostati zbran, kar mi je uspelo. Prikazal sem še en vrhunski nastop,« je bil vesel Lanišek, ki je – kot je sam pripomnil – dolgo čakal na zmago na letalnici.

»Nekajkrat sem ji bil blizu. Pravijo, da gre v tretje rado, meni je uspelo v četrtem poskusu. Zmaga je posebna zaradi vseh tukajšnjih navijačev, adrenalina, ki ga doživljaš tu, in konca sezone,« je pojasnil in glede Prevčevega svetovnega rekorda pristavil: »Kar je naredil Domen, je noro, fenomenalno! Sploh ne najdem pravih besed zanj – zares je pravi norec,« je še dejal najboljši slovenski skakalec v skupnem seštevku za svetovni pokal, v katerem je končal na visokem četrtem mestu. Nepozaben dan je bil še lepši zaradi novega osebnega rekorda (247,5 m).