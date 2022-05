Še ena odlična sezona se obeta rokometnemu reprezentantu Mihi Zarabcu. Njegov Kiel je po drami v četrtfinalu izločil zvezdniški PSG in se znova uvrstil na F4 lige prvakov. Kot je določil žreb, se bo v polfinalu 18. junija srečal z branilko naslova Barcelono. Drugi par je Veszprem vs. Kielce. V Kölnu ste bili prvaki na covidnem F4, ki je bilo izjemoma decembra 2020, dva naslova v letu in pol bi bila zares velik uspeh, mar ne? »Letos bo bolje, ker bodo gledalci in bo spet spektakel. Bil sem prvak, ampak tega vzdušja nisem občutil, zato se veselim vrnitve v Lanxess Areno. F4 je vselej nep...