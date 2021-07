Đoković šestič slavil zmago na sveti travi

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec grand slama v Wimbledonu. V finalu je s 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3 premagal Italijana Mattea Berrettinija. Đoković je šestič slavil na sveti travi, skupno pa je prišel do 20. naslova na turnirjih velike četverice, s čimer se je izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom.



Dvoboj je trajal tri ure in 24 minut, Srb pa je znova prikazal izjemno psihično trdnost v ključnih trenutkih. Izjema je bila le prvi niz, ki ga je izgubil, potem ko je že serviral za zmago in skupaj zapravil tri žogice za vodstvo v nizih. Nato je dvignil raven igre in ugnal sicer čvrstega Berrettinija, ki je sploh prvič igral v finalu turnirjev velike četverice.



Đoković pa je v 30. finalu nadaljeval zbiranje največjih lovorik. V trenutni eri treh največjih zvezdnikov tenisa ima zdaj Beograjčan isto število osvojenih grand slamov, v medsebojnem izkupičku posamičnih dvobojev pa je boljši tako od Nadala (30-28) kot Federerja (27-23). Skupaj je od Wimbledona 2003 do danes velika trojica dobila 60 od 72 grand slamov.



Đoković se bo po osvojenem naslovu v Wimbledonu najprej podal v Tokio na olimpijske igre, kjer bo naskakoval zlato kolajno, ki mu v karieri še manjka, potem pa bo imel zmenek z zgodovino v New Yorku na OP ZDA. Srb je namreč pred lovoriko na sveti travi dobil tudi na OP Avstralije in OP Francije, s čimer je le še naslov na OP ZDA oddaljen od sezonskega grand slama.

To je doslej v odprti eri tenisa (od leta 1968) uspelo le Avstralcu Rodu Laverju leta 1969. Đoković je doslej že bil aktualni zmagovalec vseh štirih turnirjev velike četverice, a ne v istem letu. Poleg tega je 34-letni Beograjčan edini, ki je v karieri vsaj dvakrat osvojil vse štiri turnirje za grand slam in tudi vseh devet turnirjev serije masters.

