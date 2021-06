Đoković po izjemnem preobratu do 19. grand slama

Prvi teniški igralec na svetu, Srb Novak Đoković, je zmagovalec drugega letošnjega velikega turnirja, odprtega prvenstva Francije v Parizu. V finalu je po štirih urah in dvanajstih minutah igre premagal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 in 6:4.



Štiriintridesetletni Đoković je osvojil devetnajsti grand slam v karieri in se rekorderjema, Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu, približal le na en naslov, hkrati pa je postal prvi igralec v moderni dobi tenisa oziroma po letu 1968, ki je vsaj dvakrat osvojil vse štiri največje turnirje.



Đoković, ki je v polfinalu izločil branilca naslova in trinajstkratnega zmagovalca Rolanda Garrosa Rafaela Nadala, je na dobri poti, da letos osvoji takoimenovani koledarski grand slam. Februarja je namreč zmagal na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Naslednji grand slam je Wimbledon od 28. junija do 11. julija, odprto prvenstvo ZDA pa se bo začelo konec avgusta.

Đoković je drugič zmagal v Parizu, ob tem pa ima še devet naslovov v Melbournu, pet v Wimbledonu in ter tri v New Yorku.

Dvaindvajsetletni Stefanos Cicipas je prvič v karieri nastopil v finalu grand slama. S tem je postal najmlajši finalist na turnirjih velike četverice po Andyju Murrayju v Avstraliji 2010 oziroma v Parizu po Rafaelu Nadalu 2008.



Cicipas bo na novi razpredelnici ATP napredoval na četrto mesto in tako zabeležil najvišjo uvrstitev v karieri.

