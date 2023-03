Dočakali Dončića in pritožbo po porazu

Naključni opazovalci tekme med košarkarji Dallasa in Golden Stata so verjetno pomislili, da spremljajo spopad končnice lige NBA. Obe moštvi sta se namreč v dobršnem delu večera udarili na vso moč, tako kot sta se v lanskem finalu zahodne konference. Pomena razpleta se je dobro zavedal tudi Luka Dončić, ki je manjkal ob prejšnjih petih nastopih teksaške zasedbe, vendar s 30 točkami, 17 asistencami in 7 skoki ni mogel prevesiti tehtnice na njeno stran. Branilci lovorike so zmagali s 127:125 in prvič v sezoni dobili dve tekmi zapored v gosteh.

V soočenju moštev, ki se ne moreta pohvaliti z nepredušno igro v obrambi (povprečna razlika v koših Golden Stata je 118,4:117, Dallasova 113,9:113,4), so gostitelji pogrešali dva pomembna aduta. Kyrie Irving si je ob porazu v Memphisu poslabšal poškodbo stopala, Tim Hardaway pa je zbolel. Lep del njunega običajnega učinka je s 27 točkami (trojke 6:9) nadomestil branilec Jaden Hardy, ki je marca že petkrat presegel mejo 20 točk in v tem mesecu 47,1-odstotno meče za tri točke.

A tako kot Teksašani so tudi gostje iz San Francisca imeli šest strelcev z dvomestnim učinkom. Njihov prvi zvezdnik Stephen Curry se je resda ustavil pri 20 točkah (ob 13 asistencah), Klay Thompson že pri 9. Toda zlata vreden je bil prispevek Jonathana Kuminge (22) in Jordana Poola (16). Prvi strelec tekme je bil slednjič Dončić, vendar z metom iz igre 11:27 (za tri 2:10) in prostimi meti 6:10 ni bil mož odločitve. Poznalo se mu je, da po zdravljenju stegenske mišice še ni v vrhunski formi.

Iz bazena in s kolesa

»Nimam več težav s poškodbo. V prvi četrtini sem se hitro zadihal, a ko sem zajel sapo, sem se dobro počutil, čeprav mi met ni šel najbolje od rok. Čutim posledice prisilnega počitka, med terapijo sem bil precej časa v bazenu in na sobnem kolesu,« je pojasnil slovenski as. Tudi njega je razjezila zmeda ob koncu tretje četrtine, ko so sodniki najprej z rokami naznanili, da eden od avtov pripada Golden Statu, ob zahtevanem premoru Dallasa pa pokazali še v drugo smer. Gostitelji so zato menili, da žoga pripada njim, in se postavili na svojo napadalno polovico, medtem ko so Bojevniki iz Kalifornije na drugi strani igrišča povsem neovirano dosegli koš.

»Vse skupaj je bilo zelo čudno. Ob odhodu na posvet smo bili prepričani, da bomo avt izvajali mi. Lahko bi nas vsaj počakali, ne nazadnje je bil z nami na drugi strani igrišča tudi eden od treh sodnikov, kar dokazuje, da so bili tudi oni zbegani. Poskušam jih razumeti, saj so tudi oni ljudje in delajo napake, vendar nisem še videl česa podobnega,« se je pridušal Dončić. Tokrat je imel še več razlogov za pogovore z možmi s piščalkami kot običajno, a ni prejel tehnične napake. Zato pa je Dallasov lastnik Mark Cuban napovedal pritožbo, s katero bo zahteval ponovitev zadnjih 14 minut tekme. Njegove možnosti so resda pičle: nazadnje so uradni protest upoštevali leta 2007 in ponovili zadnjih 51,9 sekunde podaljška v dvoboju Atlanta – Miami.