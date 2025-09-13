SP NA FILIPINIH

Dober začetek svetovnega prvenstva, naši odbojkarji so prišli do zmage

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je premagala Čile s 3:0 v nizih.
Fotografija: Jan Kozamernik FOTO: Kacper Pempel Reuters
Jan Kozamernik FOTO: Kacper Pempel Reuters

STA
13.09.2025 ob 16:46
13.09.2025 ob 16:46
STA
13.09.2025 ob 16:46
13.09.2025 ob 16:46

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v prvi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih v Pasayu premagala Čile s 3:0 (19, 20, 16). V okviru skupine E se bodo Slovenci v ponedeljek ob 11.30 merili z Bolgarijo, ki je danes za uvod premagala Nemčijo s 3:0.

Slovenska reprezentanca je svoj tretji nastop na SP začela proti na papirju najlažjemu tekmecu v skupini. Čilenci so na svetovni lestvici Mednarodne odbojkarske zveze pred začetkom SP zasedali 27. mesto, Slovenci pa sedmo. Doslej so se z južnoameriško ekipo Slovenci merili le julija 2019 in takrat slavili v pokalu Challenger s 3:0.

Mešanica izkušenj in mladosti

Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Fabia Solija na tokratnem SP igra v nekoliko spremenjeni zasedbi z mešanico izkušenj in mladosti, za šest mladih odbojkarjev je to namreč prvi nastop na mundialu.

A danes se to ni poznalo. V prvih dveh nizih so sicer Čilenci dlje časa še držali stik, a so Slovenci v zaključku nizov odigrali precej bolje od tekmeca in ju gladko dobili. V tretjem nizu pa je bila Slovenija zelo prepričljiva.

V slovenski izbrani vrsti je bil s 15 točkami najbolj učinkovit Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 13, Jan Kozamernik deset, Žiga Štern pa devet točk.

V skupini E so pred tem Bolgari v treh nizih odpravili Nemce, tako da imata po prvem krogu na vrhu skupine tri točke Slovenija in Bolgarija. Bolgari, ki so v letošnji ligi narodov premagali Slovenijo, bodo v ponedeljek naslednji tekmec Slovencev. Za konec skupinskega dela Slovenijo v sredo čakajo še stari znanci s SP Nemci.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

