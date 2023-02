Paradiž za tek, ki mu ni para

Če bi navadnim smrtnikom iz Kalabrije, Apulije ali s Sicilije omenili Dobbiaco, bi jim že ime kraja seveda zvenelo tako, da se nahaja v njihovi domovini, nikakor pa ne bi vedeli, da je tu paradiž smučarskega teka. In zato je Dobbiaco – ali po nemško Toblach, ker smo pač na Južnem Tirolskem – bolj znan marsikateremu prebivalcu oddaljenih Norveške, Švedske ali Finske.

Gre za tradicionalno postajo sezone v tekaškem svetovnem pokalu, eno od tistih klasik na zasneženem severu Italije, kot so Val Gardena in Cortina d'Ampezzo v alpskem smučanju ter Anterselva v biatlonu. Toda Dobbiaco/Toblach nikakor ne slovi zgolj po tej tekmi za najboljše smučarske tekače na svetu – med katerimi v moški konkurenci očitno ni para sijajni norveški izbrani vrsti, med dekleti pa švedski –, še precej bolj so v kraju s 3500 prebivalci ponosni na izjemne možnosti za rekreativni tek na smučeh.

»Takšnih ne boste našli daleč naokrog, pravzaprav nikjer v srednji Evropi,« nam je zatrdil receptor, ki bi najraje dejal, da ga ni kraja na stari celini s takšnimi neskončnimi kilometri prog, vseeno pa se je nato le zadržal pri tem alpsko-dolomitskem prostoru, saj omenjeni Norveška ali Finska dejansko ponujata izjemno naravno podobo za tek na smučeh.

Komaj dobro ujela ritem

Svetovni pokal? Uvrstitvi v četrtfinale sprinta dveh udarnih članov slovenske reprezentance v smučarskem teku, Eve Urevc in Mihe Šimenca, gre označiti s solidno oceno, zlasti prva pa si je želela vsaj še stopničko več. Ko smo se z njo pogovarjali večer pred nastopom v hotelu Union, kjer v samem središču kraja biva slovenska reprezentanca in bo tu nato ostala še en teden na pripravah za planiško SP, je na glas razmišljala o polfinalu. Obenem pa se je zavedala, da tu lahke naloge ne bo, saj je po bolezni in šestdnevnem izostanku treninga zdaj spet komaj dobro ujela tekmovalni ritem.

»Res sem si želela še malo več od tega 13. mesta in četrtfinala, toda zdaj mi je najbolj pomemben dober občutek na progi. Sledi umirjena priprava za Planico, tam si želim biti na tisti visoki ravni pripravljenosti, o kakršni sem razmišljala pred začetkom te sezone,« je poudarila Gorjanka po zadnjem sprintu pred svetovnim prvenstvom. Zmage se je veselila prva favoritinja Jonna Sundling. Šimenc je poglavitni cilj uvrstitve v izločilne boje dosegel, žal mu je bilo bližnjega srečanja s Fincem Vernenom Poikonenom. Slednjega so zaradi nepravilnega oviranja diskvalificirali, kaj bistvenega pri razvrstitvi to ni spremenilo: zmagal je norveški favoriti Johannes Høsflot Klæbo, naš reprezentant je bil 25.